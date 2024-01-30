خطوة واحدة تفصل الإعلان الرسمي .. الاتفاق يضم ثلاثي النصر ومهاجم أبها

إدارة الاتفاق لبت طلبت المدرب ستيفن جيرارد

SHAHID

نجحت إدارة الاتفاق في تلبية مطالب المدير الفني، ستيفن جيرارد، بدعم صفوف الفريق بأكثر من لاعب خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة الشرق الأوسط أكدت نجاح الاتفاق في التوصل لاتفاق مع النصر حول ضم 3 من لاعبيه، 2 منهم بالإعارة حتى نهاية الموسم وهما المدافع عبد الله مادو ولاعب الوسط سيكو فوفانا، فيما الثالث بالانتقال النهائي وهو الجناح خالد الغنام.

وأضافت أن الغنام وقع على عقد مع النواخذة يمتد لـ4 سنوات، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب لويس كاسترو.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الاتفاق لم يتوقف هنا بل حسم صفقة مهاجم أبها، الكاميروني كارل توكو إكامبي، والذي وقع على عقد يمتد لموسم ونصف، ولكن جميع تلك الصفقات تنتظر موافقة لجنة الاستدامة المالية لتُعلن رسميًا، وهو المتوقع حدوثه خلال الساعات القليلة القادمة.

يُشار إلى أن الاتفاق ضم كذلك عبد الرحمن العبود وهارون كامارا من الاتحاد فيما تخلى للعميد عن الثلاثي، حامد الغامدي وأحمد الخامدي وسعد الموسى، وقد تعاقد كذلك مع ألفارو ميدران نجم التعاون.

SHAHID