خطوة نحو استكمال الدوري؟ ميلان يستدعي لاعبيه الأجانب لاستئناف الموسم

بشرى سارة..

أقدم ميلان على خطوة تُبشر بقرب اقتراب عودة النشاط الكروي في إيطاليا، عندما استدعى لاعبيه الأجانب تحسبًا لعودة التدريبات مرة أخرى بداية من شهر مايو المقبل.

وكان النشاط الكروي قد توقف في العالم بأسره في أعقاب تفشي فيروس كورونا، وتُعد إيطاليا أحد أكثر دول العالم تأثرًا بالفيروس، حيث وصل عدد الوفيات هناك نتيجة هذا الوباء إلى 22 ألف مع إصابة 172 ألف به.

الاتحاد الإيطالي في أكثر من مناسبة أكد على أن الدوري الإيطالي سيستأنف لا محالة حتى لو انتهى في نهاية هذا العام، وذلك لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة المتوقعة حال إلغاء الموسم.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" كشفت أن إدارة الروسونيري طلبت من نجومها الأجانب العودة إلى الأراضي الإيطالية يوم الخميس المقبل، وعلى رأس من هم خارج البلاد النجم الأول للفريق، زلاتان إبراهيموفيتش.

رافاييل ليو وهاكان تشالهانوجلو وأسمير بيجوفيتش ولوكاس باكيتا مع أنتي ريبيتش وفرانك كيسي هم من غادروا البلاد مع تفشي كورونا، وسينبغي عليهم العودة استعدادًا لاسئتناف النشاط يوم 4 مايو كما تأمل الإدارة.

سيتعين على جميع النجوم المذكورين أن يخضعوا لفترة عزل لمدة أسبوعين في البداية عند وصولهم إلى إيطاليا للتأكد من سلامتهم وعدم نقلهم العدوى لزملائهم، ثم سيتمكنوا من المشاركة في التدريبات بصورة طبيعية.

الجدير بالذكر هُنا أن المرحلة الثانية لمواجهة إيطاليا لتفشي كورونا تشمل إعادة الأندية للتدريبات مرة أخرى في 4 مايو، غير أن الأمر لا يزال قيد النظر وقد يتم الاستقرار على الاستمرار في سياسة العزل وإيقاف النشاط الرياضي لمدة أطول.

كما تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا هي الدولة الأوروبية الأولى التي سمحت لأنديتها ببدء العودة إلى التدريبات من جديد، مع التأكيد على أن يتم ذلك على مراحل، بحيث يتدرب اللاعبون في مجموعات بالبداية قبل اسئتناف العمل بالطريقة المعتادة وبدون تباعد جسدي.