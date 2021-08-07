خطوة للتكريم ؟ برشلونة يحجب قميص ميسي أمام رونالدو !

النجم الأرجنتيني لن يلعب أمام منافسه اللدود

رفض نادي برشلونة الإسباني، منح قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى أي لاعب بالفريق خلال الوقت الحالي.

برشلونة يستعد لمواجهة يوفنتوس غدًا، الأحد في كأس جوان جامبر، في نسخة يظهر فيها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على كامب نو.

ميسي لن يكون حاضرًا لمواجهة غريمه اللدود، بعدما أعلن برشلونة الخميس الماضي عن رحيله بشكل نهائي لفشل إجراءات توقيعه على عقد جديد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت أن برشلونة لن يمنح القميص رقم 10 إلى أي لاعب بالفريق خلال مواجهة السيدة العجوز.

وأوضحت أن المهاجم الهولندي الوافد الجديد ممفيس ديباي سيظهر بالقميص رقم 9 الذي كان يرتديه مارتين برايثوايت.

وأما المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو، فمن المقرر أن يظهر لأول مرة ويرتدي القميص رقم 19.

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ومن غير الواضح حتى الآن، إذا كانت هذه خطوة تعني حجب القميص تمامًا تكريمًا لميسي، أم انتظارًا لمنح الرقم للاعب الأحق به وفقًا لوجهة نظر المدرب رونالد كومان.

يذكر أن ميسي أصبح على أعتاب الانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان، وفقًا لما أكدته العديد من الصحف الإسبانية والفرنسية على مدار الساعات الماضية.