خطوة كبيرة من الاتحاد لتفادي مصير "الرخصة الآسيوية" في الكفاءة المالية

فشل نادي الاتحاد السعودي في الحصول على الرخصة الآسيوية مما سيحرمه اللعب في النسخة القادمة من دوري أبطال آسيا رغم احتلاله مركز مؤهل للبطولة في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

الإدارة الاتحادية تعلمت الدرس جيدًا، ولذا تعمل بجد حاليًا على ضمان عدم تكرار نفس السيناريو في ملف الكفاءة المالية الشتوية، والذي سيُحدد قدرة النادي قيد لاعبين جدد في سوق الانتقالات الشتوي من عدمها.

الاتحاد كان قد حُرم من تسجيل أي لاعب جديد في يناير الماضي لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، وقد كاد أن يُواجه نفس المصير في الصيف لولا نجاح الإدارة في سداد وجدولة الديون المقدرة بـ140 مليون ريال سعودي في اللحظات الأخيرة من المهلة المتاحة.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النادي الغربي نجح في غلق ملف القضايا المحلية تمامًا، إذ سددت الإدارة أخيرًا مستحقات نادي هجر عن صفقة انتقال الثلاثي فيصل الخراع ورياض البراهيم وأحمد الناظري، كما سدد كذلك مستحقات نجم الفريق ومدير الكرة السابق أسامة المولد.

بهذا، لم يعد الاتحاد مطالبًا بأي مستحقات مالية من أندية أو لاعبين محليين، لكن هناك بعض القضايا الخارجية خاصة تلك المتعلقة بالمستحقات المالية للمدربين السابقين وأبرزهم سلفان بيليتش.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي حاليًا برصيد 23 نقطة من 11 مباراة، ويُطارده الشباب بفارق نقطتين.