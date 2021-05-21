خطوة حاسمة من الاتحاد لتحديد مصير لاعبيه في الصيف

تعرف على قرار نادي الاتحاد

اتخذت إدارة نادي الاتحاد قرارًا حاسمًا، من أجل تحديد مصير لاعبيه المعارين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بهدف تحديد من سيعود ومن سيتم تجديد إعارته أو بيع عقده بشكل نهائي.

وتستعد إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، لانطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بالتعاقد مع لاعبين مميزين، لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم.

كاريلي يتحدث لأول مرة عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن التقرير النهائي الخاص بفريق الاتحاد، سيكون بين أحمد كعكي نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق، والبرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني.

وأضافت الصحيفة أن القرار النهائي سيتم تقريره والإعلان بشكل واضح، إما بعودة اللاعبين المعارين إلى الفريق، أو إكمال إعارتهم سواء للأندية ذاتها أو أندية أخرى، على حسب العروض التي ستصل للنادي.

نادي الاتحاد أعار الموسم الماضي كلًا من خالد السميري لفريق الفيصلي، وعبد العزيز العرياني إلى ضمك، والثلاثي ساهر السريحي ويونس عبد الواحد ومحمد صوعان إلى فريق جدة بدوري الدرجة الأولى.

ويتبقى فقد اللاعب طارق عبد الله المعار إلى فريق ضمك، حيث ينتهي عقده خلال شهر يوليو المقبل، حيث سيتم حسم مصيره سواء بتجديد عقده أو لا خلال الأيام القادمة.