خطوة حاسمة .. خبر سار للنصر لإنقاذ لاعبيه الجدد

خبر سار في انتظار جماهير النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي النصر بدأ بالفعل في اتخاذ خطوات جادة وحاسمة، من أجل القضاء على الديون الموجودة على النادي حاليًا، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية.

وزارة الرياضة منعت النصر و12 ناديًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بسبب الديون المستحقة على تلك الأندية.

ما هي الخطوة التي اتخذتها إدارة النصر؟

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة النصر تسعى حاليًا للتخلص من قضية عبد الله آل سالم، وذلك بإغلاقها بشكل نهائي كخطوة أولى في طريق التخلص من الديون.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، تلقت خطابًا من لجنة الانضباط الفترة الماضية، يقضي بسداد المبلغ أو الحسم من رصيد نقاطه بالدوري السعودي.

وطلب نادي النصر الحصول على مهلة لمدة شهر من أجل رصد الالتزامات المالية على النادي، وعمل تسويات مع الدائنين خلال الفترة المقبلة.

ما سبب أزمة النصر وآل سالم؟

أزمة قضية آل سالم مع نادي النصر، بدأت عام يناير 2019، عندما استعاره العالمي من صفوف الفيحاء، مع وجود بند يتيح للقلعة الصفراء التعاقد معه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

إدارة النصر السابقة برئاسة سعود آل سويلم اتخذت قرارًا بتفعيل بند الشراء بشكل نهائي، ولكن إدارة صفوان السويكت التي جاءت بعد ذلك، رفضت الاعتراف بالأمر، وقامت بإعادة اللاعب إلى ناديه الفيحاء.

ويسعى نادي النصر للتخلص من تلك الأزمة في القريب العاجل، في إطار سعي الإدارة للتخلص من الديون بشكل نهائي.

كم تبلغ الديون على نادي النصر؟

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، التابعة لوزارة الرياضة، أعلنت يوم الخميس الماضي، عن إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 إبريل 2021.

13 ناديًا بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان لم ينجحوا في الحصول على شهادة الكفاءة المالية، بينهم النصر التي وصلت ديونه إلى مبلغ 135 مليونًا، كثاني أكثر الأندية، بعد الاتحاد المدان بمبلغ 140 مليون ريال.

لماذا يريد النصر التخلص من ديونه؟

ويسعى نادي النصر للتخلص بشكل نهائي من الديون المستحقة على النادي، من أجل استخراج شهادة الكفاءة المالية، وذلك بهدف تسجيل لاعبين جدد بقائمة الفريق.

وتعاقد نادي النصر مع اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي جوانزهو الصيني، كما تم التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر لاعب بشكتاش التركي في صفقة انتقال حر.

كما يريد نادي النصر قيد اللاعب الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، والذي تم التعاقد معه في الشتاء الماضي، وتمت إعارته إلى شباب الأهلي الإماراتي.

اقرأ أيضًا ..