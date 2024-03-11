"خطوة جريئة من يايسله" .. أسطورة الاتحاد يُطالب رياض محرز باحترام زميله في الأهلي والاعتذار له

الأهلي هزم التعاون بهدف فراس البريكان في آخر جولات دوري روشن السعودي

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شن محمد نور أسطورة الاتحاد هجومًا لاذعًا على الجزائري رياض محرز، مطالبًا إياه باحترام زميله في الأهلي والاعتذار له عما بدر عنه خلال مواجهة التعاون الأخيرة في دوري روشن السعودي.

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الأهلي هزم التعاون بهدف فراس البريكان في الوقت القاتل، وقد أقدم المدرب ماتياس يايسله على إخراج محرز وآلان سان ماكسيمين من الملعب عند الدقيقة الـ73، وهو القرار الذي وصفه نور بالجرئ والشجاع.

محرز غادر الملعب غاضبًا ولم يُصافح بديله سميحان النابت، وقد انتقد نور هذا التصرف بقسوة وطالب الجزائري بحل مشاكله مع المدرب بعيدًا عن زملائه اللاعبين.

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إذ قال لبرنامج "دورينا غير" "إخراج محرز وماكسيمين كانت خطوة جريئة منه، خاصة محرز، لكن لم يُعجبني أبدًا محرز عند خروجه، لديك مشكلة مع المدرب حلها معه لكن بعيدًا عن زملائك في الفريق، كان عليك أن تُصافح سميحان النابت وتُظهر احترامك له، ما فعله غير مرضي أبدًا حتى لجمهور الأهلي".

واصل "محرز لاعب كبير وقادم من نادٍ كبير لآخر كبير، كان عليه احترام زميله الذي شارك بدلًا عنه، ما فعله حركة غير رياضية وأتمنى منه أن يعتذر لسميحان، أنتم زملاء طوال الموسم في فريق واحد، كيف تسير بجانبي ولا تُصافحني! بعض المدربين يُعاقبون اللاعبين على ذلك التصرف".

يُشار إلى أن الأهلي سيُواجه النصر في الجولة القادمة من دوري روشن في قمة تُوصف بأنها صراع الوصافة.

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