خطوة جديدة تقرب فافر من تدريب الهلال السعودي

هل يتولى فافر مهمة تدريب الهلال السعودي؟

أكدت تقارير صحفية إنجليزية، على أن المدرب السويسري لوسيان فافر، اتخذ خطوة جديدة، تقربه من تولي مهمة تدريب نادي الهلال السعودي، وذلك بعدما تلقى عرضًا من نادي سيلتك الأسكتلندي لتدريبه مؤخرًا.

الهلال يبحث عن مدرب جديد يقود الفريق، بدلًا من البرازيلي روجيرو ميكالي، الذي يتولى مهمة تدريب الزعيم حاليًا بشكل مؤقت، بعد رحيل الروماني رازفان لوشيسكو، بسبب سوء نتائج الفريق.

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وأشارت صحيفة "mercato foot anglais" الإنجليزية إلى أن لوسيان فافر حسم موقفه من العرض الذي تلقاه من جانب نادي سيلتك الأسكتلندي من أجل تدريبه خلال الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن فافر قام بإرسال خطابًا رسميًا إلى مسؤولي نادي سيلتك، يرفض خلاله تدريب الفريق، لأنه لم يقتنع بالعرض المقدم من أجل تدريبه.

وشددت الصحيفة على أن فافر رفض عرض سيلتك، من أجل تدريب الهلال، خاصة وأنه مقتنع جدًا بالعرض المقدم من الفريق السعودي، والذي يقدمه له راتبًا سنويًا يصل إلى 7 ملايين يورو.

يذكر أن فافر كان يتولى مهمة تدريب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، قبل أن تتم إقالته في ديسمبر 2020، بسبب سوء نتائج الفريق، وذلك بعد الخسارة على يد شتوتجارت بخمسة أهداف مقابل هدف على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الدوري الألماني.