خطوة تفصله عن رونالدو .. صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي!

حصل النجم المصري محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي عن شهر أكتوبر بعد ما قدمه من مستويات في الأسابيع الأخيرة.

الجائزة حصدها صلاح بعد أحد أميز الأشهر التي قدمها في الدوري الإنجليزي منذ سنوات، شهر كان مميزًا لدرجة تفوقه فيه على كافة نجوم البطولة.

ما هي أرقام محمد صلاح في أكتوبر بالدوري الإنجليزي؟

خاض النجم المصري أربعة لقاءات في الدوري الإنجليزي خلال شهر أكتوبر، أغلبهم كان له طابع صعب للغاية.

فاز ليفربول في مواجهة واتفورد ومانشستر يونايتد وتعادل مع مانشستر سيتي وبرايتون في حضور محمد صلاح خلال كل مناسبة.

النجم المصري سجل خمسة أهداف وصنع أربعة خلال شهر أكتوبر، ليضع نفسه على قمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في شهر واحد فقط.

كم جائزة حصل عليها محمد صلاح؟ وكم شهر يفصله عن معادلة كريستيانو رونالدو؟

جائز هذا الشهر هي الرابعة في تاريخ محمد صلاح في الدوري الإنجليزي منذ أن انضم لصفوف ليفربول في 2017.

صلاح حصل على الجائزة ثلاث مرات منذ أن جاء لصفوف الريدز كانت جميعها في الموسم الأول له رفقة الفريق.

وعلى مستوى أوسع يعد صلاح سابع أكثر من حصد الجائزة في التاريخ، خلف سيرجيو أجويرو صاحب السبعة ألقاب.

وستيفين جيرارد وهاري كين (ستة ألقاب)، وروبين فان بيرسي وكريستيانو رونالدو وواين روني (خمسة ألقاب).

ويتساوى صلاح مع دينيس بيركامب، وبرونو فيرنانديش وتييري هنري وفرانك لامبارد وبول سكولز، وآلان شيرار وجيمي فاردي في الحصول على اللقب لأربع مرات.

أين يقع ترتيب ليفربول ومصر من الأندية والدول الأكثر فوزًا بالجائزة؟

بالنسبة لمصر فصلاح هو المصري الوحيد الذي فاز بها، بالتالي يقف الرقم عند أربعة ألقاب في المركز الـ 12 خلف إنجلترا وفرنسا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والأرجنتين ونيجيريا وبلجيكا وأيرلندا وويلز والسنغال.

إفريقيًا مصر هي ثالث أكثر دولة تحصل على الجائزة خلف نيجيريا والسنغال، أما عربيًا فهي الدولة الوحيدة.

أما ليفربول فيحتل المركز الثاني حاليًا بالتساوي مع آرسنال في الفرق الأكثر حصدًا للجائزة، بواقع 30 لقبًا، بينما ينفرد مانشستر يونايتد بالصدارة بـ 40 لقبًا.

بيت القصيد!

صلاح يقدم ما لم يقدمه لاعب عربي أو مصري من قبل في أوروبا، وحصده لذلك الكم من الجوائز يجعله دون شك ضمن الأفضل في العالم.

صلاح لو حصد الجائزة مرة أخرى سينضم للثلاثي رونالدو فان بيرسي وواين روني أصحاب الخمسة ألقاب، وسيجعل مصر ضمن أكثر 10 دول حصدًا للقب.

صلاح بنفسه سيقفز للمركز الرابع في أكثر اللاعبين حصولًا على الجائزة، وسيجعل ليفربول ينفرد بالمركز الثاني كأكثر الأندية حصولًا عليها.