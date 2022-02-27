خطوة تعكس تنحي أبراموفيتش .. تشيلسي يتضامن مع أوكرانيا

في خطوة تعكس تنحي الروسي رومان أبراموفيتش عن مقاليد السلطة في نادي تشيلسي الإنجليزي، أصدر "البلوز" بيانًا للتأكيد على دعم أوكرانيا في الأزمة الروسية.

أبراموفيتش أعلن مساء السبت تنحيه عن منصبه كرئيس لنادي تشيلسي، في ظل الضغوطات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. (طالع لمزيد من التفاصيل)

وقرر أبراموفيتش تسليم إدارة "البلوز" إلى أمناء مؤسسة تشيلسي الخيرية، من أجل الإشراف على رعاية النادي.

ووقع تشيلسي تحت وطأة الانتقادات في الأيام الأخيرة بالنظر إلى جنسية مالكه، وعدم إصدار بيان للتنديد باجتياح روسيا لأوكرانيا.

وجاء في البيان الذي أصدره تشيلسي اليوم الأحد: "إن الوضع في أوكرانيا مروع ومدمر، تشيلسي يتعاطف مع الجميع في أوكرانيا، الجميع في النادي يصلي من أجل السلام".

دعم تشيلسي يأتي في ظل رسائل الدعم المتواصلة التي ظهرت في الدوري الإنجليزي للتعاطف مع أوكرانيا، والتي كان أبرزها ما حدث قبل مباراة إيفرتون ومانشستر سيتي.

ويملك سيتي بين صفوفه اللاعب الأوكراني أوليكساندر زينتشينكو، فيما يتواجد مواطنه فيتالي ميكولينكو في صفوف إيفرتون، وتعانق الثنائي بحرارة وأجهشا بالبكاء قبل انطلاق المباراة.

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