خطوة تصعيدية .. النصر يرفض التنازل عن حقه في دوري أبطال آسيا

لا تراجع ولا استسلام .. النصر يُطالب بحقه في دوري أبطال آسيا

تحرك النصر رسميًا واتخذ خطوة تصعيدية ضد قرار الاتحاد الآسيوي لعب مباراته أمام تراكتور الإيراني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب محايد.

الاتحاد الآسيوي كان قد أعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وقد قرر إقامة مباراتي الهلال والنصر أمام الاستقلال وتراكتور الإيرانيين على أرض محايدة.

النصر كان قد تأهل متصدرًا لمجموعته مما يمنحه حق لعب مباراة دور الـ16 على ملعبه، فيما صعد الهلال وصيفًا مما يجعله يُواجه خصمه خارج ملعبه، لكن للظروف السياسية الخاصة بين السعودية وإيران تقرر خوض المباراتين على ملاعب محايدة.

الأسابيع الأخيرة شهدت حراكًا قويًا من الإعلام النصراوي في القضية، إذ طالب اتحاد كرة القدم السعودي بالتحرك ودعم النصر لينال حقه باللعب على ملعبه، ورفضوا تمامًا قرار الاتحاد القاري.

صحيفة الرياضية السعودية كشفت النقاب عن تحرك إدارة النصر رسميًا للحفاظ على حق الفريق في اللعب على ملعبه، إذ أرسلت خطابًا للاتحاد الآسيوي تؤكد خلاله على رفضها التنازل عن حق لعب مواجهة ربع النهائي على ملعب مرسول بارك في الرياض.

وأوضحت الإدارة النصراوية برئاسة مسلي آل معمر أن أنظمة البطولة تمنح الفريق حق خوض المباراة على ملعبه بغض النظر عن الطرف الآخر، وذلك كون النصر صعد لدور الـ16 متصدرًا لمجموعته بفارق نقطة عن السد القطري.

الصحفي الإيراني دافود إدجري نقل عبر حسابه على تويتر عن مصدر بالاتحاد الآسيوي قوله أن قرار لعب مباريات الأندية السعودية ضد الإيرانية على ملاعب محايدة لن يتغير، وأن الاتجاه يسير لرفض طلبي الاستقلال والنصر مواجهة الهلال وتراكتور على ملعبيهما.

🚨خاص|مصدر رفيع بالاتحاد الاسيوي:

لن یتغیر قرار لعب أندیة سعودیة ضد أندیة إیرانیة في أراضی محایدة و یرفض الاتحاد الآسیوي طلب #استقلال و #النصر لإستضافة امام #الهلال و #تراکتور في ملاعبهما.

یجب علی #استقلال و #النصر إختیار ملعب محاید لإستضافة عن خصومهما في دور ال16 بأبطال آسیا. pic.twitter.com/ubenUwYZnr — davood.igdery (@Dikdery) July 3, 2021

إذ كتب "مصدر رفيع بالاتحاد الآسيوي: لن یتغیر قرار لعب أندیة سعودیة ضد أندیة إیرانیة في أراضٍ محایدة، ویرفض الاتحاد الآسیوي طلب استقلال والنصر لاستضافة أمام الهلال وتراکتور في ملاعبهما. یجب علی استقلال والنصر اختیار ملعب محاید لاستضافة خصومهما في دور ال16 بأبطال آسیا".

يُشار إلى أن الأهلي السعودي كان قد خرج من دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، فيما لم يستطع الوحدة تخطي الدور التمهيدي.