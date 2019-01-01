الدوري الإنجليزي الممتاز

خطف الأنفاس - تشيلسي يسجل سريعًا ونوريتش يرد أسرع

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أبرز أرقام مواجهة تشيلسي ونوريتش سيتي

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

 

نجح نادي تشيلسي في التسجيل مبكرًا أمام نوريتش سيتي في لقاء الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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فبعد 3 دقائق فقط استطاع تامي أبراهام أن يسجل أول أهداف البلوز من تسديدة داخل منطقة الجزاء وهو الهدف رقم 56 الذي يحرزه في الدوريات الإنجليزية بمختلف مراحلها وجميعها من داخل المنطقة.

ولم يحتاج نوريتش سيتي سوى إلى 156 ثانية فقط لتسجيل هدف التعادل من أول تسديدة على المرمى كما فعل البلوز.

وشهدت المباراة تسجيل أسرع هدف لكل فريق بعد 5 دقائق و32 ثانية وهو أمر لم يحدث منذ نوفمبر 2017 في لقاء بين كريستال بلاس وإيفرتون حينما وصلت النتيجة 1-1 بعد 5 دقائق و25 ثانية.

كما أصبح تيمو بوكي، مهاجم نوريتش، أول لاعب في الموسم الحالي من البريميرليج يساهم في 6 أهداف بتسجيل 5 وصناعة هدف في 3 مباريات فقط.

وساري ماسون ماونت على خطى مدربه فرانك لامبارد بالتسجيل في مباراتين على التوالي كما فعل هداف البلوز التاريخي من قبل في بداياته.

وربما يكون الحرمان من التعاقدات مفيدًا لتشيلسي، إذ شهد لقاء نوريتش تسجيل لاعبين بعمر 21 عامًا أو أقل لهدفين للمرة الأولى في تاريخ البلوز منذ 22 أغسطس 1992.

جدير بالذكر أنّ تشيلسي لم يعرف أي انتصار مع لامبارد في مباراة رسمية حتى الآن. 

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