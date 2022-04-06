خطة "5-5-0" تشعل حرب التصريحات بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد

قال البلجيكي كيفين دي بروينه نجم مانشستر سيتي، إن منافسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، أتلتيكو مدريد، قد لعب بخطة "5-5-0" أثناء مباراة الذهاب التي انتهت بفوز السيتيزينس بهدف نظيف سجله البلجيكي نفسه في الدقيقة 70 من عمر المباراة.

5-5-0!

وقال دي بروين في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس" عقب المباراة: "الفرق تلعب بشكل دفاعي للغاية أمامنا، ولكن اليوم أرى للمرة الأولى فريقًا يلعب بخطة 5-5-0، لا مهاجمين أبدًا، كان من الصعب حقًا أن نجد المساحات".

وأضاف دي بروين: "في الشوط الثاني خلقنا المزيد من الفرص ولكن لسوء الحظ سجلنا واحدة فقط، لم نبخل بأي جهد وأعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة بحق".

وأكد مدرب السيتي بيب جوارديولا أيضًا عقب اللقاء أنه "توقعنا أن يلعبوا بـ 5-3-2 ولكننا فوجئنا بخطة 5-5، في أي وقت من الأوقات.. الآن وبعد ألف عام، سيكون من الصعب أن تهاجم مدربًا يلعب بخطة 5-5، لم تكن هناك أي مساحات".

سافيتش يدافع عن مدربه

لم يسجل أتلتيكو مدريد أي تصويبة على مرمى مانشستر سيتي، وقضى الثنائي الهجومي أنطوان جريزمان وجواو فيليكس معظم فترات المباراة محاولين الضغط ومنع السيتي من الاستحواذ.

عن هذا قال المدافع ستيفان سافيتش، الوفي للغاية لأفكار مدربه دييجو سيميوني: "لا نحب الخسارة أبدًأ، لسنا سعيدين لأننا هزمنا، ولكن في النهاية ليست نتيجة سلبية، نواجه السيتي على أرضه، ولم يفلحوا في خلق الكثير من الفرص الحقيقية" كان هذا في تصريحات من سافيتش لـ"موفيستار".

وأضاف سافيتش: "لقد امتلكوا الاستحواذ حقًا ونحن لم يكن لدينا عدد كبير من اللاعبين في الثلث الأخير، هاجمنا بعض المرات عبر جريزمان وجواو ولكننا لم ننه بشكل جيد، أنا هادئ لأنه تتبقى 90 دقيقة على أرضية ملعبنا".

وختم سافيتش قائلًا: "حينما تدافع بشكل متأخر للغاية، لا يكون من السهل أن تخرج، خرجنا في مرتدتين أو ثلاث ولكن كان ممكنًا الإنهاء بشكل أفضل، لم يكن لدينا العدد الكافي هناك، في ملعبنا ستختلف الأمور، ستكون لدينا أهداف أخرى من المباراة، مثل التسجيل.. وسنسجل!".

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