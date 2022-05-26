خطة توخيل وبويلي في سوق الانتقالات .. أربعة راحلين ودخل يتجاوز 200 مليونًا!

خطوات قليلة تفصل نادي تشيلسي الإنجليزي عن خوض رحلة جديدة، وذلك مع اقتراب استحواذ التحالف الأمريكي بقيادة تود بويلي على مقاليد الأمور في ملعب "ستامفورد بريدج".

حكومة المملكة المتحدة وافقت أخيرًا على عرض بويلي وشركاه من أجل الاستحواذ على تشيلسي في صفقة تاريخية، تصل قيمتها إلى 4.25 مليار جنيه إسترليني (خمسة مليارات يورو).

بويلي، مالك تشيلسي الجديد، احتضن الألماني توماس توخيل على ملعب "ستامفورد بريدج" بعد مشاهدة الفريق وهو يفوز على واتفورد في الجولة الأخيرة من منافسات موسم 2021-22 في الدوري الإنجليزي.

ما هي خطة تشيلسي؟

حسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن الوقت قد حان لبدء العمل الجاد، حيث يملك توخيل خطة طموحة لإعادة تشيلسي إلى صدارة المشهد في إنجلترا.

وسيكون تطور العلاقة بين بويلي وتوخيل مفتاحًا لمعرفة ما إذا كان تشيلسي قادرًا على تحقيق أهدافه تحت قيادة الإدارة الجديدة.

توخيل اشتكى أكثر من مرة خلال الموسم الماضي من أن تشيلسي يخاطر بالتراجع عن منافسيه في إنجلترا، وأنهم يزدادون قوة مع الوقت في حين يتراجع "البلوز".

من هم اللاعبون المرشحون للخروج من تشيلسي؟

مع رحيل أنطونيو روديجر وأندرياس كريستنسن في انتقالات مجانية، يمكن أن يغادر الثنائي ماركوس ألونسو وسيزار أثبيليكويتا أيضًا، وهو ما يترك فراغًا هائلًا في خط الدفاع.

ومن المتوقع أن يتحرك تشيلسي سريعًا نحو التعاقد مع الفرنسي جول كوندي مدافع نادي إشبيلية الإسباني في صفقة قد تتجاوز قيمتها 60 مليون يورو.

توخيل يمكن أن يمتلك ما يصل إلى 200 مليون جنيه إسترليني (235 مليون يورو) لإنفاقها في سوق الانتقالات، لكن يجب عليه أولًا بيع بعض اللاعبين من أجل تحقيق ذلك.

ويرغب توخيل في تحسين فريقه دون خسارة الكثير من اللاعبين، ولكن إذا ما كان يريد أن يصنع نجاحًا كبيرًا، سيكون عليه الاستماع إلى العروض.

تشيلسي ربما يستمع إلى العروض التي تقدم إلى كل من روس باركلي، وروبن لوفتس-تشيك، وكريستيان بوليسيتش، وحكيم زياش، والرباعي قد يكون مناسبًا جدًا لتحقيق الهدف والحصول على السيولة المالية.

كما أن هناك علامات استفهام على الثنائي الهجومي، تيمو فيرنر وروميلو لوكاكو، خاصة وأن الثنائي انضم إلى تشيلسي في صفقات ضخمة، ولم يقدما المستوى المأمول ولن يجلبا عائدًا كبيرًا في حالة بيعهما.

ما هي خيارات تشيلسي؟

الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن تشيلسي وضع قائمة واسعة من الخيارات إذا فشل في التوقيع مع كوندي.

كما أن تشيلسي مهتم أيضًا بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبيلي جناح نادي برشلونة الإسباني الذي ينتهي تعاقده في 30 يونيو 2022.

ولتدعيم خط الوسط، فقد وجه تشيلسي أنظاره إلى الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش، نجم وسط نادي لاتسيو الإيطالي.

ومن المتوقع أن يكون الصيف الحالي مليئًا بالاضطرابات في تشيلسي، مع الضغط المتزايد على النادي من أجل تحسين قائمة الفريق بالشكل الصحيح، من أجل سد الفجوة مع منافسيه.

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