خطة احتياطية لعدم الصعود للأبطال .. أليماني يسارع الزمن لإنقاذ برشلونة

كشفت تقارير صحفية أن ماتيو أليماني، المدير الرياضي لنادي برشلونة، قد وضع خطة احتياطية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الكتالوني.

ويعمل برشلونة على تدعيم صفوفه، وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت"، فإن أليماني شدد على رغبته في تدعيم ثلاثة مراكز بأسرع وقت ممكن خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتريد إدارة البلوجرانا تحسين من وضع الفريق، خاصة بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا، وتراجع مركز الفريق في الدوري، تهدف الإدارة إلى تحسين المسار من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبحسب ما ذكرته "سبورت" فإن أليماني، يسعى لتدعيم ثلاثة مراكز بأقصى وقت قبل نهاية الميركاتو الحالي، وهي مركز الظهير الأيسر، والمهاجم الصريح، بالإضافة إلى قلب دفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة برشلونة تهدف للتعاقد مع لاعبين، في صفقات مجانية أو بأسعار منخفضة بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

كما تفكر إدارة برشلونة في التعاقد مع لاعبين على سبيل الإعارة، ولكن بشرط أن يتحمل فريق اللاعب جزء من الراتب مع برشلونة، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، والتي تخشى الإدارة أن تتسبب في ابعاد الفريق من المشاركة في البطولة الأوروبية الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن برشلونة، في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قد تعاقد مع صفقتين، الأولى كانت ضم داني ألفيش في صفقة انتقال حر، ثم التعاقد مع فيران توريس من مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.