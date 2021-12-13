خطأ جديد؟ فياريال ممنوع من مواجهة ليفربول بقرعة دوري الأبطال!

فسر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سبب التأخير الذي حدث أثناء إعادة قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بعد سحب الكرة الخاصة بنادي فياريال الإسباني.

وتم سحب كرة فياريال من أجل تحديد المواجهة السادسة من دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا، وحينها انتظر منظمو القرعة بعض الشيء قبل سحب المواجهة.

سبب التأخير حسب تفسير "يويفا" هو أن فياريال لم يمكن يمكنه أن يواجه ليفربول الإنجليزي التي لم تكن قد سُحبت كرة القرعة الخاصة به.

وإذا ما تم سحب كرة ليفربول لمواجهة فياريال، فإن ذلك كان سيخلق أزمة كبرى فيما تبقى من أحداث القرعة.

وحسب تفسير "يويفا" فإن مواجهة ليفربول ضد فياريال كانت ستؤدي إلى أن إنتر الإيطالي سيكون أمامه إما مواجهة ريال مدريد الإسباني أو يوفنتوس.

وبحسب قواعد قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، فإن مواجهة إنتر أمام ريال مدريد أو يوفنتوس غير ممكنة، وذلك لأنه لعب أمام النادي الملكي في المجموعة نفسها خلال دور المجموعات، كما أن "البيانكونيري" من نفس البلد، وهو الأمر الممنوع في القرعة.

وكانت قرعة دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا قد أعيدت منذ قليل، بعد أن أجريت ظهر اليوم بسبب خطأ تقني في الإجراءات.

الخطأ حدث بعد أن تم سحب كرة مانشستر يونايتد لمواجهة فياريال، وهو الأمر غير الممكن بعد أن تواجها في دور المجموعات.

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