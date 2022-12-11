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دوري روشن السعودي

خطأ كما الكفاءة المالية؟ .. تشكيك في فشل النصر في الحوكمة

زهيرة عادل
2:43 م غرينتش+3 12‏/11‏/2022
musalli al muamar - nassr 2021
النصر تم حرمانه من دعم بقيمة سبعة ملايين ريال بعد فشله في اختبارات الحوكمة

في الوقت الذي يبحث به النصر السعودي عن تدعيم أكثر من مركز في صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل، جاء حرمانه من دعم وزارة الرياضة، الذي يقدر بسبعة ملايين ريال بمثابة الصدمة على مسؤوليه.

فشل العالمي في الحصول على الدعم جاء بعدما فشل في اختبارات الحوكمة، وحصد 5.96 نقطة فقط، في وقت كان من المفترض أن يحصل به على ست نقاط على الأقل، كي يحصل على الدعم.

ووفقًا للإعلامي الرياضي النصراوي سعود الصرامي فإن فريق استراتيجية الأندية التابع لوزارة الرياضة يقوم بمراجعة بيانات النصر حاليًا، مشيرًا إلى احتمالية إعلان نجاحه وحصوله على الدعم خلال الفترة المقبلة.

ويبدو من تغريدة الصرامي أن هناك خطأ وقع أثناء تقييم إدارة مسلي آل معمر، وهو الأمر نفسه الذي حدث خلال الإعلان عن نتائج الكفاءة المالية في الميركاتو الصيفي الماضي، بحسب ما أعلن النصر وقتها. (طالع التفاصيل)

يذكر أن اختبارات الحوكمة تعتمد على خمس مجالات، على الأندية تجاوزها ألا وهي الاستراتيجية والقيادة، الإدارة والتشغيل، الالتزام والتحكم والرقابة، الإدارة المالية والأنشطة التسويقية والفعاليات.

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