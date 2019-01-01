في خطاب رسمي - فيفا يحقق مع هاني أبو ريدة بسبب أحمد أحمد

الاتحاد الدولي يرغب في تفسير واضح لما حدث في عام 2017

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسلت لجنة التحقيقات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خطابًا رسميًا إلى هاني أبو ريدة؛ رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بفيفا، لاستجوابه بشأن احتفالات التي أقامتها في القاهرة، احتفالًا بفوز المدغاشي أحمد أحمد برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

أحمد أحمد كان قد فاز برئاسة كاف في مارس 2017، بعد منافسة مع الرئيس السابقة له الكاميروني عيسى حياتو، الذي شغل هذا المنصب على مدار 30 عامًا.

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ووصل إلى أبو ريدة خطاب الاتحاد الدولي بتاريخ 13 مارس الماضي، يتضمن رغبة فيفا في معرفة أسباب واضحة للاحتفالات التي أقيمت في الرابع من مايو عام 2017، بحضور عدد من رؤساء اتحادات شمال أفريقيا، بجانب أحمد أحمد، احتفالًا بفوزه في الانتخابات.

وشملت الاحتفالات وقتها زيارة لمنطقة الأهرامات بالجيزة، وفي النهاية غادر الحضور على متن طائرة خاصة، متجهين إلى البحرين، وهو ما يرغب الاتحاد الدولي في معرفة أسبابه.

يذكر أن المدغاشي اكتسح حياتو في الانتخابات، حيث حصد 34 صوتًا مقابل 20 صوتًا للكاميروني.