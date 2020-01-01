خطأ ترامب يدفع ليدز يونايتد للسخرية من خسارته الانتخابات الأمريكية

خسارة دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية أمام جو بايدن لها أثر في الدوري الإنجليزي الممتاز

يسخر أكثر من نصف العالم في الوقت الحالي من الرئيس الأمريكي الخاسر في الانتخابات الرئاسية دونالد ترامب، وحتى أندية كرة القدم أخذت نصيبها.

بطل واقعة السخرية هذه المرة كان نادي ليدز يونايتد الذي استغل خطأ ارتكبه دونالد ترامب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل الناس معه.

لا يزال ترامب يرفض هزيمته أمام جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ويعترض عليها، وكذلك يهاجم منتقديه على منصته المفضلة، تويتر.

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ولذلك، قام ترامب بكتابة تغريدة يقدم فيها أحد الضيوف لقناة فوكس ولكنه قام بالإشارة إلى حساب مشجع لنادي ليدز يونايتد بدلًا من الإشارة إلى الضيف الحقيقي.

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— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020

وبمجرد أن حدث ذلك انهال متابعيه على تويتر عليه بالسخرية لينتشر الأمر ويصل إلى الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد الإنجليزي الذي قرر أن يكمل التعليقات.

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وكتب الحساب الرسمي لنادي ليدز يونايتد في تغريدة ردًا على دونالد ترامب: "لم تعجبك الانتخابات التي وصفتها بالسيئة فقررت أن تسخر من مشجع لليدز يونايتد"