أرسنال يدخل سباق التعاقد مع خضيرة

الألماني خارج الحسابات في تورينو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشارت تقارير صحفية إيطالية أن أرسنال هو آخر المهتمين بالتعاقد مع سامي خضيرة، متوسط ميدان يوفنتوس.

خضيرة تشير الصحف الإيطالية لخروجه من حسابات السيدة العجوز على الرغم من تجديد عقده الموسم الماضي.

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وأوضحت "سكاي" أن آخر الأندية المهتمة بضم الدولي الألماني السابق هو أرسنال الساعي لتعزيز وسط ميدانه.

الشبكة تحدثت أن فيورنتينا أيضاً مهتم بخضيرة، ولكن العقبة راتبه البالغ أربعة ملايين يورو موسمياً.

وتضم قائمة الأندية المهتمة بضم خضيرة كذلك فالنسيا، وولفرهامبتون، فنرباخشة، وبشكتاش.

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وكان يوفنتوس قد ضم خضيرة مجاناً قادماً من صفوف ريال مدريد في 2014.