خضيرة يواجه فرضية الجراحة والابتعاد الطويل بسبب القلب

مشكلة مفاجأة ظهرت للدولي الألماني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن سامي خضيرة، نجم يوفنتوس، قد يخضع للجراحة ويبتعد بسببها لفترة طويلة عن الملاعب بعد اكتشاف مشكلة بقلبه.

خضيرة سيغيب عن مباراة يوفنتوس المهمة مساء اليوم، الأربعاء، أمام أتلتيكو مدريد بعد اكتشاف عدم انتظام في ضربات القلب عشية المباراة.

وذكرت "لاجازيتا" أن خضيرة سيخضع لفحوصات إضافية طبية مساء الأربعاء، وعلى أساسها سيتم التعرف إذا كان سيحتاج لإجراء الجراحة أم لا.

وتحدث التقرير أن اللاعب سيغيب حتى دون الجراحة لفترة ما بين 30 و40 يوماً ليستعيد قلبه المستوى الطبيعي للخفقان قبل الانتظام من جديد بالتدريبات.

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ومر يوفنتوس بظروف مماثفة في 2015 عندما تعرض لاعبه السابق وأرسنال الحالي ستيفان ليخشتاينر لنفس الأمر وخضع للجراحة.

ويحل يوفنتوس ضيفاً مساء الأربعاء أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا" في مدريد.