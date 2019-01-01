الانتقالات

خضيرة يدرس الرحيل عن يوفنتوس والانتقال لتركيا

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لاعب الوسط الألماني خارج حسابات ساري
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر


يميل لاعب الوسط الألماني سامي خضيرة، للرحيل عن صفوف يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يوفي تعاقد هذا الصيف مع الثنائي أدريان رابيو وآرون رامسي، مما يقلص فرص خضيرة في المشاركة الموسم القادم.

موقع "كالتشيو ميركاتو" أكد رغبة خضيرة في مغادرة البيانكونيري هذا الصيف، لشعوره بأنه خارج حسابات المدرب ماوريسيو ساري.

الوجهة المفضلة لخضيرة في الوقت الحالي بالدوري التركي، وسط أنباء عن اهتمام فنربخشة بالحصول على خدماته.

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وأشار الموقع أن فنربخشة يعتبر هو صاحب العرض المالي الأكبر لخضيرة في الوقت الحالي.

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ومن المقرر أن يتخذ الألماني قراره النهائي بخصوص مستقبله خلال الأيام المقبلة، مع تفضيله فكرة ختام مسيرته بتركيا.

 

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