خضيرة يخضع لعملية جراحية في الركبة غدًا

خضيرة بزيد متاعب يوفنتوس بإصابته

ذكر نادي يوفنتوس رسميًا أن متوسط ميدانه الألماني سامي خضيرة سيخضع لعملية جراحية في ركبته اليسرى غدًا الأربعاء بعد استمرار معاناته من الألم.

وتعرض خضيرة لإصابة على مستوى الركبة اليسرى منذ أيام، وبدا أولًا أنها لا تحتاج إلى تدخل جراحي وحصل على أيام من الراحة ليبدأ العلاج.

ولكن بعد أيام من فشل العلاج من دون تدخل جراحي ومع استمرار شعوره بالألم المتزايد، تقرر خضوع خضيرة للجراحة والتي من المقرر أن تتم غدًا الأربعاء.

ولم تتحدد بعد فترة غيابه عن الفريق، ولكن حسب ما ذكرته الصحف أن يوفنتوس سيصدر التقرير الطبي بعد خضوعه للعملية، ومن ثم تتحدد الفترة التي يحتاجها من أجل العودة للملاعب.

وقال يوفنتوس في بيان رسمي مقتضب:"نظرًا لاستمرار عدم الراحة في الركبة اليسرى افي الأيام الأخيرة، سيخضع سامي خضيرة للتنظير المفصلي غدًا والذي سيقوم به البروفيسور أولريش بوينيش في أوجسبورج بألمانيا".

ولم يذكر النادي أي تفاصيل أخرى، ليبدو كل شيء معلقًا لما بعد خضوع اللاعب للجراحة ومن ثم تحديد كل شيء من خلال النادي والمصادر الصحفية.

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يذكر أن يوفنتوس قد عانى مع الإصابات هذا الموسم من خلال أكثر من لاعب، وفي الفترة الأخيرة ساهم خضيرة بأدوار أساسية في خطة ساري مما سيؤثر على الفريق حين يبتعد متوسط الميدان الألماني عن الملاعب.