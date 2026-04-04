خسر غالطة سراي أمام طرابزونسبور، الذي دخل بقوة في صراع اللقب التركي

دخل ترابزونسبور بقوة في المنافسة على لقب الدوري التركي. فاز «البوردو-مافيلي» في المباراة الحاسمة على أرضه أمام غالطة سراي بنتيجة 2-1، وأصبح الآن متأخراً بنقطة واحدة فقط عن المتصدر، الذي لا يزال أمامه مباراة مؤجلة. أما فنربخشة، الذي يتأخر بثلاث نقاط عن ترابزونسبور، فقد خاض أيضاً مباراة أقل من فريق المدرب فاتح تيكي.

في صفوف طرابزونسبور، كان أندريه أونانا حارس المرمى بالطبع. تمكن الكاميروني من الحفاظ على شباكه نظيفة في المباراتين السابقتين وهو في حالة ممتازة. واجه غالطة سراي المباراة بدون لاعبيه الأساسيين فيكتور أوسيمهن وغابرييل سارا وليروي ساني. لكن نوا لانغ شغل مركز الجناح الأيسر في التشكيلة الأساسية.

ونظراً للمستوى الرائع الذي يقدمه ترابزونسبور، كان غالطة سراوي يدرك أن المهمة لن تكون سهلة. ولم تمر أربع دقائق على انطلاق المباراة حتى سجل الفريق المضيف الهدف الأول. أرسل واغنر بينا عرضية إلى رأس بول أونواشو، الذي حول الكرة ببراعة إلى الزاوية البعيدة: 1-0.

في الشوط الأول، فشل طرابزونسبور في توسيع الفارق. سدد أنتوني نواكايمي كرة مرت بجوار القائم الأيمن، بينما أهدر فيليبي أوغوستو فرصة أخرى من موقع جيد.

وعلى أعتاب نهاية الشوط الأول، ألغيت هدف أونواشو الثاني في المباراة بداعي التسلل، مما أبقى على آمال غالطة سراي. بل وأكثر من ذلك: بعد دقائق قليلة من بداية الشوط الثاني، سجل ويلفريد سينغو هدف التعادل من عند القائم الثاني بعد تمريرة دقيقة من باريس ألبير يلمظ: 1-1.

لكن فرحة غالطة سراي لم تدم طويلاً. بعد مرور ما يزيد قليلاً عن ساعة من اللعب، حول تشيبويكي نوايو كرة حرة دقيقة من نواكايمي إلى الزاوية البعيدة خلف الحارس أوغوركان تشاكير الذي لم يستطع فعل شيء: 2-1.

ثم أضاع أولكسندر زوبكوف فرصة تسجيل الهدف الثالث بعد أن حول لاعب أياكس السابق دافينسون سانشيز تسديدته نحو المرمى إلى ركلة ركنية في اللحظة الأخيرة. وتلت ذلك دقائق أخيرة مثيرة، لكن لم يتم تسجيل أي أهداف أخرى.