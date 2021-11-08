خسر دعم رونالدو.. غرفة ملابس يونايتد تثور على سولشاير

رغم أن مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان يفكر جديًا في الإبقاء على النرويجي أولي جونار سولشاير على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم، إلا أن نتائج الفريق الأخيرة وضعته في موقف محرج للغاية.

مانشستر يونايتد تلقى هزيمتين قاسيتين في الدوري الإنجليزي، الأولى أمام غريمه التقليدي ليفربول بنتيجة 5-0 في الجولة التاسعة، ثم أمام جاره مانشستر سيتي بنتيجة 2-0 في الجولة 11 من المسابقة.

ويواجه سولشاير حاليًا ما يشبه الثورة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، إلى جانب أن البرتغالي كريستيانو رونالدو يشعر بالانزعاج من تغيير مسار الفريق في الآونة الأخيرة.

ماذا يحدث في مانشستر يونايتد؟

صحيفة \"ديلي ميل\" الإنجليزية تؤكد أن الأجواء اشتعلت داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد.

وتشير الصحيفة إلى أن البرتغالي برونو فيرنانديش يشعر إلى جانب عدد من اللاعبين أنهم لا يتلقون تعليمات كافية من سولشاير والطاقم التدريبي.

ويعتقد البرتغالي وعدد آخر من زملائه بأنه لا يوجد خطة لعب واضحة، رغم أن المدرب يحاول التعلم من الأخطاء التي حدثت في مباريات سابقة.

خلال مواجهة ليفربول فشل يونايتد في الضغط، ولتجنب ذلك أمام سيتي، استخدم يونايتد طريقة 3-4-1-2 في النهج الدفاعي، لكنها لم تفلح، وبالإضافة إلى ذلك لم تكن متناسقة مع فلسفة النادي.

ما هو دور رونالدو في الأزمة؟

ومع تراجع معايير مانشستر يونايتد في الآونة الأخيرة، أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو في حالة تأهب.

المهاجم البرتغالي، الذي كان في الأزمة السابقة الحليف الأكبر للمدرب النرويجي، يشعر بالقلق من تراجع أداء الفريق.

هناك بالفعل العديد من المباريات التي أنقذ فيها رونالدو وجه مانشستر يونايتد، وكان يشعر بالإحباط الشديد بعد مباراتي ليفربول ومانشستر سيتي بالتحديد.

ما هو سبب ثورة لاعبي يونايتد ضد سولشاير؟

وبعيدًا عن طريقة اللعب والأداء على أرض الملعب، فإن غرفة ملابس مانشستر يونايتد تتعاطف مع الهولندي دوني فان دي بيك الذي لا يعول عليه سولشاير.

الهولندي أراد المغادرة في الصيف الماضي، لكن سولشاير أوقف العملية بحجة أنه سيكون مهمًا في خططه، ومع ذلك فإن اللاعب لا يشارك بشكل منتظم، والغريب أن الجماهير استقبلته بحرارة عندما دخل الملعب في الشوط الثاني ضد مانشستر سيتي.

وتضيف صحيفة \"ديلي ميل\" بأن هناك شعورًا بالمحسوبية في اختيار التشكيل الأساسي.

ويرى اللاعبون أن اختيار هاري ماجواير بصورة مستمرة في التشكيل الأساسي رغم انخفاض مستواه في الآونة الأخيرة، وتجاهل لاعبين مثل فان دي بيك أو لينجارد، الذين يقدمون أداءً ممتازًا عندما يلعبان، هو دليل واضح على المحاباة.

كما أن ماركوس راشفورد شارك لمدة نصف ساعة ضد مانشستر سيتي، رغم أنه لم يتدرب مع الفريق يومي الخميس والجمعة بسبب نزلة برد، وهو ما أثار حفيظة اللاعبين أيضًا.

هل سولشاير في أمان؟

إدارة مانشستر يونايتد دعمت سولشاير قبل أسبوعين، عندما بدا أن الشخص المختار سيكون أنطونيو كونتي.

لكن الآن، وخلال فترة التوقف الدولي، فإن وظيفة سولشاير في خطر، وهو لم يدعم نفسه خلال الأسبوعين بالنتائج، لذلك فرحيله أصبح محتملًا للغاية.

اقرأ أيضًا

غطاس يكتب التاريخ.. ردود الأفعال على محمد صلاح أمام وست هام

ثورة تشافي على إصابات برشلونة تبدأ بدعم إداري هائل

قلب المباراة، وأفحم بيولي .. ردود أفعال أداء بن ناصر ضد إنتر