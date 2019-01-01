النصر يخسر قضية "عبد الله آل سالم" أمام الفيحاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفضت لجنة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم طلب نادي النص إسقاط حقه في تفعيل بند شراء عبد الله آل سالم، ليخسر بذلك القضية أمام الفيحاء.

وكان المهاجم السعودي قد لعب مع النصر معارًا من الفيحاء قبل أن تُفعل إدارة سعود آل سويلم حق شرائه نهائيًا مقابل 3 ملايين ريال سعودي، وبدأت المشكلة بتراجع إدارة الرئيس الجديد صفوان السويكت عن الصفقة وإلغاء تفعيل حق الشراء، وهو ما رفضه الفيحاء تمامًا.

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وكان اللاعب قد وصف إدارة النصر بغير الاحترافية في التعامل معه، إذ لم تُبلغه بقرار التخلي عنه سوى قبل ساعات قليلة من غلق سوق الانتقالات الصيفي، ولا يرتبط اللاعب بأي نادٍ حاليًا لكنه متفق مع الفتح للانضمام له حال حل مشكلته.

إدارة النصر بدورها تقدمت لطلب للاتحاد السعودي بإسقاط حق النادي في تفعيل بند الشراء وتعويضه ماليًا عن الضرر الذي حدث له نتيجة شكوى الفيحاء التي كانت تهدف لإعاقته عن استخراج الرخصة الآسيوية.