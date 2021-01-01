فيديو | عقاب من الله، ارحلوا جميعًا وسنلعب بالناشئين .. قناة الزمالك تُهاجم اللاعبين بشراسة

التعادل مع دجلة أشعل فتيل الغضب في البيت الأبيض

أشعل تعادل الزمالك مع وادي دجلة مساء أمس الغضب داخل قناة النادي الرسمية التي هاجمت اللاعبين بشراسة غير مسبوقة وحملتهم مسؤولية نتائج الفريق المتذبذبة هذا الموسم محليًا وقاريًا.

الفريق الأبيض لعب 13 مباراة في الدوري المصري فاز في 9 منهم وتعادل في 3 وخسر واحدة كانت أمام غزل المحلة ليتوقف رصيده عند 30 نقطة، ويتصدر الفريق جدول الترتيب حاليًا مستفيدًا من لعبه 3 مباريات إضافية عن مطارده "الأهلي" الذي لم يخسر سوى 6 نقاط بتعادله مع البنك الأهلي وبيراميدز ووادي دجلة.

ولم يكن الوضع أفضل في دوري أبطال أفريقيا، إذ لم يجمع وصيف النسخة الماضية من مباراتيه في دور المجموعات سوى نقطتين بتعادليه السلبيين مع مولودية الجزائر على ملعبه وتونجيث في السنغال.

وبدأ خالد الغندور مقدم الاستوديو التحليلي الخاص باللقاء على قناة الزمالك الهجوم الشرس على اللاعبين باتهامهم بالهروب من تنفيذ ركلة الجزاء أمام وادي دجلة، والتي أهدرها عبد الله جمعة، بقوله "لابد من وقفة مع الجميع بعد ما حدث، الزمالك لم يستطع التسجيل لثلاث مباريات، اللاعبون والجهاز الفني يتحملون المسؤولية، هذا غير مقبول لأنهم يحصلون على أموال تُقدر بالملايين مقابل تقديم الأداء المطلوب وليسوا هواة، علامات استفهام كبيرة على الأداء خاصة هجوميًا".

"غير مقبول أن لا يتقدم أي لاعب من الكبار أصحاب الاختصاص في تنفيذ ركلات الجزاء للتسديد اليوم ويتركون الكرة لعبد الله جمعة، أين فرجاني ساسي ويوسف أوباما ومحمود علاء".

من جانبه، أكد فاروق جعفر المستشار الفني السابق للزمالك أن هناك شيئًا ما خاطئ في الفريق، مضيفًا "أول مرة أرى اللاعبين يهربون من تنفيذ ركلة جزاء لصالح الفريق، الجماعية غائبة تمامًا اليوم، هناك شيء ما خطأ في الزمالك".

وتدخل طارق يحيى في الحديث وكان الأشد حدة وشراسة، إذ قال "ما أراه أن هذا قد يكون عقابًا من الله للاعبين لامتناعهم عن التدريب لوجود مستحقات متأخرة لهم لدى الزمالك، هذا غير مقبول أبدًا لأن فضل النادي علينا جميعًا، لم يسبق أن امتنعنا أبدًا عن التدريب لأسباب تتعلق بالمستحقات، لأن النادي خيره علينا وله حق علينا".

تابع "رسالة السيدة التي باعت ذهبها لدعم النادي لم تصل للاعبين! الزمالك أكبر من أي لاعب، ولماذا نخاف من فقدان أي لاعب! تعادلنا بهم مع أسوان والمحلة وخسرنا أمام دجلة، الزمالك أكبر من أي فريق، ليرحل من يرحل وسنلعب بالناشئين، ماذا سيحدث أسوأ من هذا؟ ليرحل من يرغب في الحصول على المزيد من الأموال وليحصل عليها من أي نادٍ آخر، الزمالك لن يتوقف على أحد".

"هناك حالة لامبالاة واضحة ولابد من وقفة قوية، التوفيق غاب تمامًا عن الفريق، أكرر أن هذا عقاب من الله بعد ما حدث من اللاعبين، تلك المباراة الثالثة التي لا نسجل بها من آخر 4 مباريات".

وعلق الغندور قائلًا على كلام يحيى "اللاعبون يضعون صور مؤثرة ويبكون على السوشيال ميديا وعلى أرض الواقع يطلبون الملايين للعب للفريق، لقد خسرتم نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والدوري المصري وبعدها تطلبون الملايين، حققوا البطولات أولًا وبعدها اطلبوا ما تريدون".

وأتم يحيى بتوجيه رسالة لجماهير الزمالك طلب منهم خلالها عدم الضغط على الإدارة بالإصرار على تجديد عقود اللاعبين، في إشارة منه لتجديد عقد النجم التونسي فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.