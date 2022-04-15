خسائر موقعة فرانكفورت مستمرة .. برشلونة يفقد بيدري لنهاية الموسم

أفادت أنباء قادمة من برشلونة عقب مباراة آينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي بتعرض بيدري لإصابة قد تعرضه للغياب حتى نهاية الموسم عن الفريق.

برشلونة خسر لقاء الخميس على ملعب "كامب نو" بنتيجة 3-2 وفقد فرصة تحقيق بطولة بالموسم الحالي في ظل ابتعاده الكبير عن ريال مدريد بالدوري وخروجه من الكأس والسوبر المحليين خالي الوفاض.

ماذا حدث لبيدري في مباراة الخميس؟

لاعب خط الوسط المتألق مؤخراً غادر المباراة بين الشوطين بعد التحام قوي قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة.

وقالت "موندو" إن اللاعب تحدث مع زميله فيران توريس وأخبره بحدة الإصابة، مما دفع توريس لاستدعاء طبيب الفريق.

وأضاف التقرير أن الطبيب أكد إصابة بيدري في عضلات الفخذ، وأن الأمر بحاجة للمزيد من الفحوصات لمعرفة طبيعة الإصابة.

الجريدة المقربة من النادي الكتالوني أفادت بإحتمالية أن تكون الإصابة قوية وتكلف برشلونة غياب اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري.

يوم أسود في برشلونة

وجاء سقوط النادي الكتالوني أمام آينتراخت فرانكفورت ووداع الدوري الأوروبي ليبصم على يوم أسود بسبب تصرفات جماهيره.

وشهد ملعب "كامب نو" تواجد ما يقارب 30 ألفاً من مناصري الفريق الألماني، واكتست مدرجاته باللون الأبيض وتعالت أصواتهم على أصوات جماهير كتالونيا.

وتم تفسير الأمر بأن السبب هو بيع جماهير النادي الكتالوني لتذاكرها الموسمية للضيوف، مما تسبب في هيمنتهم على الأجواء، الأمر الذي انتقده بقوة رئيس برشلونة جوان لابورتا.

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