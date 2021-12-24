خسارة ميسي وصلاح ثالثًا بقائمة جديدة للأفضل في العالم

بعد أسابيع على انتهاء سباق الكرة الذهبية، بحصول ليونيل ميسي على الجائزة السابعة في مسيرته، تستمر الصحف العالمية في تصنيفها لنجوم الكرة حول العالم في 2021.

صحيفة "جارديان" البريطانية، وضعت قائمة مكون من مائة لاعب هم الأفضل خلال هذا العام، والتي شهدت بعض الاختلافات عن الجائزة الممنوحة من مجلة "فرانس فوتبول".

وجاء ذلك بعدما تم اختيار البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ في المركز الأول، ليكون اللاعب الأفضل في العالم بحسب اختيار الصحيفة.

وأما في المركز الثاني فجاء ميسي نجم باريس سان جيرمان، في اختيار كان يراه البعض منطقيًا بالنسبة للكرة الذهبية كذلك.

وفي المركز الثالث جاء محمد صلاح نجم ليفربول، ومن بعده كريم بنزيما "ريال مدريد"، جورجينيو "تشيلسي"، كيليان مبابي "باريس" وإرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند.

وبالنسبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد، فقد احتل المرتبة الثامنة وبعده نجولو كانتي وكيفين دي بروينه.

واحتل المهاجم البرازيلي نيمار المركز الثالث عشر، بينما جاء برونو فيرنانديش بالمركز السادس عشر ولويس سواريز في المركز رقم 19، وزلاتان إبراهيموفيتش نجم ميلان 56.

وبالنظر إلى باقي النجوم العرب سنجد أن أشرف حكيمي جاء في المركز رقم 38، رياض محرز 60، وسط غياب تام للمغربي حكيم زياش.

يذكر أن هذه المرة هي الثانية التي يحصل فيها ليفاندوفسكي على المركز الأول بتصنيف جارديان، بينما تعتبر المرة الأولى التي يظهر فيها صلاح ضمن أفضل 3 لاعبين.

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