خسارة لشبونة أمام فالنسيا.. مباراة برونو فيرنانديز الأخيرة؟

هدف مانشستر يونايتد يقترب من إتمام انتقاله..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب فالنسيا الإسباني على سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين على هامش الموسم التحضيري.

جاء ذلك رغم تقدم لشبونة بهدف باس دوست في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل جوفري كوندوجبيا للخفافيش.

لاحقاً أهدر رودريجو مهاجم فالنسيا ركلة جزاء، إلا أنه قدم التمريرة الحاسمة بهدف الفوز لكيفن جاميرو.

على الناحية الأخرى قد تكون تلك هي المباراة الأخيرة لبرونو فيرنانديز قائد الفريق البرتغالي، حيث يقترب من إتمام انتقاله إلى مانشستر يونايتد بحسب التقارير الصحفية.

وتشير التقارير إلى اقتراب الصفقة من الإتمام، مقابل 62 مليون جنيه استرليني.

يذكر أن فيرنانديز سجل 32 هدفاً وصنع 18 في الموسم الماضي مع لشبونة.