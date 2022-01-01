خسارة جديدة لليفربول في مواجهة تشيلسي .. كلوب يغيب بسبب كورونا

أعلن نادي ليفربول عن غياب المدير الفني الألماني له يورجن كلوب عن مواجهة الفريق المقبلة أمام نظيره تشيلسي في الجولة الـ 21 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره ليفربول قبل قليل، وأكد من خلاله أن اختبار كورونا الخاص بالمدير الفني قد ظهر إيجابيًا.

ما الذي كتبه ليفربول في بيان الإعلان عن إصابة يورجن كلوب بفيروس كورونا؟

وكتب ليفربول في بيانه: "يورجن كلوب سيغيب عن مباراة ليفربول في الدوري الإنجليزي ضد تشيلسي يوم الأحد بعد ظهور نتيجة تحليل كورونا مشكوك في أمرها أن تكون إيجابية".

وأضاف: "المدير الفني للريدز يعاني من أعراض متوسطة قبل المواجهة، وتم عزله على الفور في الوقت الحالي".

من الذي سيقود ليفربول من على خط الملعب يوم الأحد ضد تشيلسي؟

ليفربول أعلن كذلك أن بيب ليندرز المدرب المساعد سيكون هو المدير الفني المباشر في أرض ملعب المباراة التي تقام في ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وكتب النادي: "المدير المساعد بيب ليندرز سيكون متواجدًا مع الفريق في ملعب ستامفورد بريدج".

وكان ليفربول قد أعلن يوم الجمعة عن وجود ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوفه قبل أن يعلن اليوم عن إصابة كلوب هو الآخر.

جدير بالذكر أن ليفربول يحتل في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ 53 نقطة.

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