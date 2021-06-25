نجم السد بات قريبًا من ناديه الجديد

يبدو أن مصاعب الاتحاد هذا الصيف لن تقتصر على أزمة الديون وعدم الحصول على شهادة الكفاءة المالية والمعاناة في تجديد عقود اللاعبين وصعوبة التخلص من اللاعبين الزائدين عن الحاجة، بل كذلك خسارته لمعاركه في سوق الانتقالات.

الاتحاد كان قد خسر جولته الأولى في "حرب الانتقالات" مع النصر حين فضل الكاميروني فينسنت أبو بكر الانضمام للفريق العاصمي بدلًا من العميد، ويبدو أنه سيخسر الجولة الثانية خلال ساعات لصالح فريق آخر من الرياض.

صحيفة اليوم السعودية أوضحت أن الشباب بات قريبًا من التعاقد مع نام تاي هي نجم السد القطري، والذي كان قد ارتبط اسمه خلال الأيام القليلة الماضية بالفريق وكذلك بالاتحاد والأهلي.

المصادر الصحفية القطرية كانت قد أكدت انتهاء علاقة الكوري الجنوبي مع السد بسبب عدم الاتفاق على تجديد العقد، وقد أكدت الصحيفة السعودية أن رفض النادي منح نام تاي مزايا عقده القديم أدى لعدم التجديد.

يُشار إلى أن نام تاي هي يتواجد في قطر منذ يناير 2012، وقد بدأ مسيرته مع الدحيل ثم انتقل صيف 2019 إلى السد، وقد حظي بمسيرة رائعة توجها بالفوز بلقب الدوري القطري 6 مرات.

اللاعب خاض في الموسم الأخير من دوري نجوم قطر 18 مباراة سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4، ويُعد من أفضل صناع اللعب الناشطين في منطقة الخليج العربي.