خسارة إيفرتون بكأس الاتحاد الإنجليزي تتحول لاشتباكات دموية بين الجماهير

الأمور ازدادت تعقيدًا عقب نهاية اللقاء

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

شهدت مباراة إيفرتون وميلوال في دور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، اشتباكات بين جماهير الفريقين، قبل بداية المباراة.

اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب "ذا دين" شهد فوز ميلوال على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في أحد أكبر مفاجأت الدور الحالي.

فانتهي الشوط الأول بين الفريقين بالتعادل، بتقدم ريتشارلسون قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وعدل جيرجوري النتيجة بهدف في الدقيقة الثانية من الوقت البديل من الشوط الأول.

وفي الدقيقة 72، سجل التركي البديل جينك توسون النتيجة بهدف ثاني للتوفيز بعد 5 دقائق من نزوله لأرضية الملعب.

وعاد أصحاب الأرض في النتيجة سريعاً بعد 3 دقائق بهدف التعادل، ونجحوا في خطف الفوز وبطاقة التأهل بالدقيقة الرابعة من الوقت البديل، عن طريق والاس.

الاشتباكات بين جماهير الفريقين زادت حدتها عقب نهاية اللقاء، حيث ظهر أحد المشجعين مصاباً في وجهه بقطع غائر.

بالإضافة إلى عدة إصابات بين جماهير الفريقين وتدخل الشرطة للفصل بينهم والقبض على عددًا منهم.