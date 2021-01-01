خسائر مالية فادحة في انتظار كبار الدوري الإنجليزي بعد انهيار السوبرليج

ضربة قوية للمتمردين

خسائر مالية فادحة للمتمردين الستة الكبار في الدوري الإنجليزي، بعد محاولتهم الفاشلة من أجل الانضمام إلى مشروع السوبرليج الذي انهار مؤخرًا.

12 ناديًا بمختلف أنحاء أوروبا، أعلنوا تأسيس دوري السوبر، بتواجد آرسنال ومانشستر يونايتد وسيتي وتشيلسي وتوتنهام وليفربول ومانشستر سيتي.

السداسي انسحب أمس، الثلاثاء، لينهار المشروع تمامًا، قبل أن ينضم لهم أتلتيكو مدريد وميلان وإنتر ويوفنتوس.

صحيفة "ديلي ميل" أكدت أن هذه الأندية، اشترت حصصًا تبلغ 8 ملايين جنيه استرليني لكل منهم من أجل إنشاء السوبر الأوروبي.

واتضح اليوم أن هذه الأندية قد تواجه عقوبات مالية بعد الانسحاب، حيث تضمن عقد الاتفاق بنودًا تلزمهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

ويقول المحامون إن العقود التي وقعتها الأندية تضمنت بعض البنود التي تنص على التمسك بالمشروع المثير للجدل، مما يجعلهم في مواجهة عقوبات كبيرة.

وعلى جانب آخر انسحب الرعاة المحتملون مع الأندية التي كان من المقرر مشاركتها في السوبرليج، من المفاوضات بشأن أي صفقات محتملة.

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سهم مانشستر يونايتد سبق أن ارتفع بأكثر من 11% بعد مشاركتهم المؤكدة، لكن رد الفعل العالمي أقنع العلامات التجارية بوقف المناقشات مع كل الأندية.

ومن المقرر أن يصل التأثير للأندية الأخرى التي حاولت الدخول في السوبرليج، في ضربة مالية جديدة للمتمردين في البريميرليج.