خسائر فادحة .. برشلونة يعلن عن ميزانية 2019-2020

وضع اقتصادي صعب للبلوجرانا

أعلن برشلونة رسمياً عن موازنته للموسم 2019-2020 والتي شهدت خسائر اقتصادية كبيرة للنادي الكتالوني بسبب فيروس كورونا على حد تعبيره انعكست على تحركاته في سوق الانتقالات الصيفية.

وحاول برشلونة ضم أكثر من لاعب مثل لاوتارو مارتينيز وآخرين ولكن مساعيه اصطدمت بعدم قدرته على تلبية طلبات الأندية المادية بسبب وضعه الاقتصادي وقوانين الليجا بخصوص الانتقالات.

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ونشر النادي الكتالوني عبر حساباته على مواقع التواصل تصفية لحساب الموسم الماضي، والذي شهد تحقيقه مداخيل بلغت 855 مليون يورو، المبلغ الذي يقل عن الذي حققه في الموسم السابق والذي بلغ 990 مليوناً.

ووصلت خسائر برشلونة عن الموسم المنصرم إلى 955 مليون يورو، لتنخفض عن قيمتها التي بلغت 973 مليون يورو في سابقه.

وجاء الإجمالي هو صافي خسارة 97 مليون يورو وذلك بعد أن كان إيجابيًا بخمسة ملايين في المنصرم، بينما بلغ هامش الربح "EBITDA" 104 مليون يورو، ما يقل عن ال 179 مليوناً في الموسم الماضي.

El ejercicio económico de la temporada 2019/20 se cierra con unas pérdidas de 97 millones de euros, provocadas por los efectos de la Covid-19 pic.twitter.com/aLkuzm6Ctd — FC (@FCBarcelona_es) October 5, 2020

وحتى الآن يعاني برشلونة من صعوبات في التخلص من مجموعة من اللاعبين الخارجين من الحسابات مثل صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو.

وفاز برشلونة بأول لقاءين في الدوري الإسباني ثم تعادل الأحد مع إشبيلية في ظهوره بحلته الجديدة مع رونالد كومان.