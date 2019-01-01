خزينة النصر تنتعش بمليون ريال سعودي

النصر يسعى للحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، أن خزينة النصر السعودي انتعشت مؤخرًا بمليون ريال من أحد أعضاء الشرف للنادي دعمًا للفريق في المرحلة المقبلة.

ويسعى النصر للحفاظ على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في الموسم الحالي، وأيضًا المنافسة على لقب دوري أبطال آسيا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن عبدالعزيز بغلف عضو شرف نادي النصر، قد قدم مليون ريال لخزينة العالمي لدعم فريق كرة القدم.

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وأعلن عضو الشرف عن مساهمته في دعم الفريق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أبادلكم أحبتي جمهور الشمس الراقي قولآ وفعلآ هذه المحبه اللتي تجمعنا في حب الكيان".

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وأبرم النصر أكثر من صفقة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية من أجل المنافسة على الألقاب في الموسم الحالي كما هو الحال.