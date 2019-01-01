خروج كورتوا "اضطرارياً" بين الشوطين

البلجيكي يترك موقعه لأريولا..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أجرى ريال مدريد تبديلين بين شوطي مباراته ضد كلوب بروج البلجيكي، ضمن منافات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جاء ذلك بنزول مارسيلو في مركز الظهير الأيسر بدلاً من ناتشو فيرنانديز، وحارس المرمى ألفونس أريولا بدلاً من تيبو كورتوا.

ما قيل حتى الآن أن التبديل جاء بصورة اضطرارية، ولكن لم يتم توضيح نوع الاضطرار هنا، الذي يبدو أنه مرتبط بما قدمه الحارس خلال الشوط الأول.

وكان كورتوا قد ظهر بشكل سيئ للغاية حين سجل كلوب بروج هدفيه في الشوط الأول.

يذكر أن المباراة لا تزال جارية بتقدم الضيوف 2-1، حيث قلص سيرجيو راموس النتيجة في الدقيقة 55.