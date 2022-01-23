خرجت بفعل فاعل .. الجابون تودع كأس إفريقيا على يد التحكيم

لم تكن ركلات الترجيح هي العامل الأساسي في وداع منتخب الجابون لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021، إذ أن التحكيم كان أحد العوامل المهمة في المباراة.

بوركينا فاسو تطيح بالجابون:

الجابون خاضت اليوم الأحد، مباراة دور الـ16 بالبطولة القارية، أمام بوركينا فاسو، لكنها لعبت منذ الدقيقة 67 بعشرة لاعبين فقط، في ظل إشهار الكارت الأصفر الثاني ومن ثم الطرد في وجه لاعبها سيدني أوبيسا.

ونجحت الجابون في إدراك التعادل في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، لكن الأشواط الإضافية كذلك انتهت بالتعادل 1-1، لتكون ركلات الترجيح كلمتها.

المنتخب البوركيني تفوق في ركلات الترجيح بنتيجة 7-6، بعدما أهدر ثلاثة لاعبين من الجابون ركلاتهم مقابل اثنين فقط من بوركينا فاسو.

كيف ساهم التحكيم في وداع الجابون لكأس إفريقيا؟

قبل إطلاق صافرة نهاية الوقت الأصلي من المباراة، أتيحت فرصة انفراد صريح للاعبي الجابون لولا راية الحكم المساعد التي حالت دون إتمام الهجمة.

لاعب الجابون استلم الكرة في منتصف ملعب فريقه، لينطلق بها إلى وسط ملعب الخصم، لكن حكم الراية قرر وأد الهجمة في مهدها، ورفع رايته دون منح فرصة لانتهاء الهجمة ومن ثم يتدخل حكم تقنية الفيديو.

وفقًا لقوانين تقنية الفيديو فإنه كان يتوجب على حكم الراية ألا يرفع رايته في انتظار انتهاء الهجمة، فإذا انتهت بهدف، يتدخل حكم الفيديو، ليقول كلمته سواء باحتساب الهدف صحيح أم لا.

من تواجه بوركينا فاسو في دور الثمانية؟

بوركينا كانت قد صعدت لدور الـ16 كثاني المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط، خلف الكاميرون المتصدرة بسبع نقاط.

وبعد عبورها لدور الثمانية، فإنه من المنتظر أن تلتقي بالفائز من مواجهة نيجيريا وتونس المقامة حاليًا.

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