بيان رسمي - الاتحاد السوري يعلن إيقاف خربين

تصرف محترف الهلال السعودي المتكرر أجبر مسؤولي الاتحاد السوري على منعه من تمثيل منتخب بلاده من جديد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

قرر الاتحاد السوري لكرة القدم إيقاف عمر خربين؛ محترف الهلال السعودي، عن تمثيل نسور قاسيون خلال الفترة المقبلة، في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء.

اللاعب اعتذر أكثر من مرة من قبل عن عدم تمثيل منتخب بلاده، كان آخرها منذ أيام، عندما اعتذر عن عدم المشاركة في مواجهة منتخب الفلبين، في اللحظات الأخيرة، بداعي ظروف عائلية. (طالع التفاصيل)

وجاء في بيان الاتحاد: "إيمانًا بأن الانتماء للمنتخب الوطني وارتداء قميصه هو شرف لأي لاعب، وانطلاقًا من ضرورة الحفاظ على الانضباط والالتزام داخل صفوفه بما يضمن الوحدة والتجانس بين كافة اللاعبين، ونظرًا لتكرار حالة الاستخفاف بمشاعر الجماهير السورية، فقد قرر الاتحاد العربي السوري لكرة القدم وبعد دراسة الكتاب الذي أرسل إليه من قبل اللاعب عمر خريبين، عدم دعوته للمنتخب الوطني الأول بسبب تخلفه عن الالتحاق بالمنتخب لمباراة الفيليبين وتكرار تخلفه عدة مرات عن هذه المهمة الوطنية..

"إن الاتحاد العربي السوري لكرة القدم إذ ينظر إلى كافة اللاعبين على أنهم أبناؤه وأن عليه رعايتهم وحمايتهم، فإنه في الوقت ذاته يؤكد أن المنتخب الوطني يأتي في المقام الأول دوماً، وأن هناك واجبات يفرضها الانتماء تجاه قميصه ويجب تأديتها في كل زمان ومكان، وأن على اللاعبين (مهما بلغت نجوميتهم) الالتزام بالمبادئ والسلوكيات التي يفرضها هذا الانتماء".

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واختتم: "ويحتفظ الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بحقه في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يتخلف عن أداء مهمته الوطنية وتمثيل منتخباته".

يذكر أن منتخب سوريا يستعد لانطلاق مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بمواجهة الفلبين في الخامس من سبتمبر الجاري.

وأوقعت القرعة نسور قاسيون في المجموعة الأولى بالتصفيات رفقة غوام وجزر المالديف والصين، بجانب الفلبين.