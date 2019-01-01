في خطاب رسمي - خربين يعتذر ويعلن استعداده للعودة لمنتخب سوريا

اللاعب لم ينضم للمعسكر الأخير، مما اضطر الاتحاد السوري لإيقافه عن تمثيل نسور قاسيون

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل عمر خربين؛ محترف الهلال السعودي ومهاجم منتخب سوريا، خطابًا إلى الاتحاد السوري لكرة القدم، للاعتذار عما بدر منه خلال الفترة الماضية، مطالبًا الجمهور بمسامحته.

اللاعب كان قد اعتذر عن تمثيل منتخب بلاده أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، كان آخرها في معسكر مواجهة الفلبين، الذي أقيم بأوائل سبتمبر الجاري.

موقف محترف الهلال اضطر الاتحاد السوري لإصدار قرار رسمي بإيقافه عن الالتحاق بالمنتخب، متهمًا إياه بالاستخفاف بمشاعر الجماهير. (طالع التفاصيل)

وكتب مهاجم نسور قاسيون في خطابه: "أتقدم من إدارة المنتخب الوطني للرجال ومن المدير الفني فجر إبراهيم ومن الجمهور السوري الكبير بالاعتذار عن غيابي خلال الفترة السابقة، وألتمس منكم الموافقة على تقدير ظروفي السابقة، وأبارك لكم الانطلاقة الجيدة في التصفيات المشتركة لنهائيات آسيا وكأس العالم".

وأضاف: "اعتذاري هو عرفان لفضل المنتخب الوطني وأهميته في مسيرتي ومسيرة زملائي، وأؤكد لكم استعدادي لتمثيل المنتخب وحرصي على تقديم أفضل ما لدي إلى جانب زملائي في حال تمت دعوتي من قبل المدير الفني للمساهمة معًا بتحقيق نتائج تسعد الجمهور الكبير الذي احترمه وأتمنى منه الدعم".

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يذكر أن سوريا حققت الفوز أمام الفلبين بخماسية مقابل هدفين، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

ويلاقي نسور قاسيون في الجولة المقبلة منتخب المالديف في العاشر من أكتوبر المقبل.