ثلاثة مراكز مُلحة كان الزعيم في حاجة لتدعيمها بالصيف الجاري

الهلال؛ بطل الدوري السعودي وآسيا، مكبل اليدين سواء في الميركاتو الصيفي الجاري أو الشتوي المقبل، أي أنه سيقضي الموسم المقبل كاملًا بنفس مجموعة اللاعبين الحاليين.

لجنة الانضباط والأخلاق ومركز التحكيم السعودي هما من عرقلا تحركات الزعيم في سوق الانتقالات، في ظل منعه من التسجيل لفترتين، على خلفية شكوى النصر ضده وضد لاعب وسطه محمد كنو.

ورغم الاستقرار الفني الكبير الذي يعيشه الأزرق، وترديد الإعلام الهلالي أن الفريق ليس في حاجة لتدعيمات قوية خلال الصيف في ظل امتلاكه مجموعة جيدة من اللاعبين إلا أن الموسم المقبل سيشهد ضغطًا بالمباريات، يجعل الهلال وكافة الفرق في حاجة لفريق أساسي قوي ودكة قوية لا تقل عنه.

فماذا لو كان الهلال بإمكانه خوض غمار الميركاتو الصيفي؟ كيف كان سيفكر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز؟

مركز لا جدال به:

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الزعيم في يناير الماضي أمّن نفسه بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس، ليزامل عبد الله المعيوف، ويضمن الأزرق كفاءة هذا المركز لسنوات مقبلة.

لكن قوة المعيوف في حراسة المرمى بالموسم الماضي، وإن كان قد نجح في التقليل من حجم خطورة الأخطاء الدفاعية التي وقعت إلا أن هذا لا ينفي وجود أخطاء دفاعية كارثية بالأزرق.

أحد أهم المراكز التي تُعد نقطة ضعف في الهلال هو قلب الدفاع، الذي قاده الكوري الجنوبي جانج هيون سو وعلي البليهي في الموسم الماضي، مع بعض الظهور لمحمد حجفلي ومتعب المفرج.

في الموسم المقبل، يستعد الهلال خدمات المعار خليفة الدوسري – 23 عامًا -، لكن ورغم وجود خمسة مدافعين بالفريق إلا أنه لا يزال في حاجة لمدافع أجنبي قوي آخر بجوار جانج.

ما يعيب الهلال دفاعيًا هو سوء التعامل مع الكرات العرضية والثابتة بشكل مميز، واستفاقة المعيوف هي ما أنقذه أكثر من مرة في الموسم الماضي.

مؤكد أن هذا المركز كان سيتم تدعيمه في الصيف الجاري، خاصةً مع قرار زيادة عدد الأجانب إلى ثمانية.

بديل الشهراني:

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إذا قررنا أن نختار حسنة وحيدة فعلها ليوناردو جارديم؛ المدير الفني السابق للهلال، فحتمًا سيكون بديل ياسر الشهراني؛ ظهير أيسر الفريق..

الشهراني هو اللاعب الوحيد الذي مركزه الأساسي هو الظهير الأيسر في الهلال، إذ يضطر المدربون في غيابه على الاعتماد على بعض البدائل البديلة، التي تجيد اللعب في أكثر من مركز.

جارديم قدم للهلال وللمنتخب السعودية هدية كبرى بتقديم ناصر الدوسري؛ لاعب وسط الهلال، في مركز الظهير الأيسر بشكل رائع، وأجاد اللاعب بالفعل به، حتى أنه كان صاحب الهدف الأول في نهائي دوري الأبطال 2022 وقدم مباراة رائعة.

لكن يبقى الزعيم في حاجة مُلحة للتعاقد مع بديلًا يجيد كافة وظائف هذا المركز، خاصةً وأن الشهراني قد وصل لعامه الـ30.

وتراجع مستوى ياسر بشكل واضح في الموسم الماضي، نظرًا للإجهاد وضغط المباريات، وهو ما سيتعرض له في الموسم المقبل أيضًا، في ظل منافسة الهلال على البطولات المحلية والقارية، ومشاركة المنتخب السعودي في كأس العالم قطر 2022.

ماريجا لا يكفي:

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المركز الثالث والأخير هو الجناح الأيمن، مع وجود البيروفي أندريه كاريلي المميز إلا أنه اللاعب الوحيد في هذا المركز بالزعيم.

لكن في الموسم الماضي، اضطر مدربو الهلال للاعتماد على المالي موسى ماريجا في هذا المركز عند غياب كاريلو.

ماريجا يكون أكثر فاعلية كمهاجم صريح أو مهاجم ثاني، لكن على الأطراف يفقد المالي جزء كبير من تأثيره، خاصةً وأنه ليس باللاعب السريع.

الدفع بماريجا في مركز الجناح يشعرك أن الهلال يلعب بعشرة لاعبين، ويلغي خطورة الطرف الأيمن بشكل كبير، بجانب أنه يفقد الزعيم لاعب مهم في الصندوق.