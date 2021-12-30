خبير قانوني يؤكد تورط الاتحاد في قضية النصر وحمد الله ويوضح العواقب

أكد الخبير القانوني أحمد الأمير أن نادي الاتحاد السعودي سيتضرر من قضية مهاجمه الجديد المغربي عبد الرزاق حمد الله، مع ناديه السابق النصر، موضحًا العواقب التي ستحدث من تقديم العالمي شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

النصر يلجأ للاتحاد الدولي:

في نوفمبر الماضي، قام نادي النصر بفسخ عقد المهاجم المغربي، بعد سلسلة من المشكلات الكثيرة، لكن تم تبرير الأمر بشكل رسمي بأنه لأسباب قانونية وشرعية، دون الكشف عن تفاصيل.

وفاجأ الاتحاد الجميع في نوفمبر الماضي، بإعلان التعاقد مع حمد الله لمدة موسم ونصف، في صفقة انتقال حر.

هذه الصفقة يكثر الحديث حولها، ما بين أنها غير قانونية في ظل عدم رفع اسمه من قائمة العالمي، وبين طرف آخر يؤكد أنها قانونية تمامًا.

ووفقًا لبعض التقارير الصحفية فإن عقد اللاعب مع العميد يتضمن بندًا يخلي الاتحاد من أي مسؤولية حال ثبوت عدم قانونية موقف حمد الله مع النصر ومن ثم بطلان الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" الصادر عددها اليوم الخميس، فإن النصر بالفعل قدم شكواه إلى الفيفا، لعدم سداد حمد الله للشرط الجزائي في عقده البالغ 20 مليون يورو.

ما هي عواقب شكوى النصر للفيفا؟

الخبيرالقانوني أكد أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنصر العالمي في هذه القضية، وتحمل الاتحاد جزء من المسؤولية رفقة اللاعب، كونه أقدم على التعاقد معه في ظل وجود خلاف قائم.

وكتب الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيفا وكاس اعتبرت أن مخالفة اللاعب لبنود عقده او انتهاجه لسلوك تعسفي يعتبر انهاء العقد من طرفه بدون سبب مشروع وحملت اللاعب وناديه الجديد في مثل هذه الحالات كل التبعات القانونية من تعويض مالي وعقوبات رياضية، مثال قضية اللاعب موتو وتشيلسي".



وبسؤال أحد متابعيه له عن كيفية قيام النادي الجداوي بتسجيل اللاعب في قائمته دون سقوط اسمه من ناديه القديم بقرار من فيفا، أوضح الأمير: " بمجرد توقيعه لعقد جديد، يعتبر اللاعب انهى عقده السابق ؛ ويتم النظر في الانهاء من فيفا هل كان بسبب مشروع او لا !، و يتم رفع عقده الجديد لتسجيله من قبل ناديه الجديد؛ يطلب الاتحاد السعودي موافقة نادي النصر على منح بطاقته الدولية، يرفض النصر ويوضح الاسباب".

وأضاف: " بعد سبعة ايام من الرفض، يطلب ناديه تسجيله حسب Provisional Registration، توافق فيفا ويتم النظر في القضية بشكل مسرع، لو حكم لصالح ناديه القديم، يتوقف اللاعب فورا لو كان في الانهاء في الفترة المحمية ويمنع ناديه من التسجيل ويمنح ٤٥ يوم لسداد مبلغ التعويض.

" لو حكم لصالح اللاعب، يمنع ناديه القديم من التسجيل فوراً، ويلزم بدفع تعويض مالي للاعب خلال ٤٥ يوم، هالنوع من القضايا من الممكن الطلب الحكم فيها بشكل معجل وفيفا تاخذ ذلك بعين الاعتبار، الوقت المستغرق لاصدار القرار ١-٤ اشهر".

#للتوضيح#انهاء_العقد



- #فيفا و #كاس اعتبرت أن مخالفة اللاعب لبنود عقده او انتهاجه لسلوك تعسفي يعتبر انهاء العقد من طرفه بدون سبب مشروع وحملت اللاعب وناديه الحديد في مثل هذه الحالات كل التبعات القانونية من تعويض مالي وعقوبات رياضية



- مثال قضية اللاعب #موتو و #تشيلسي pic.twitter.com/fRdn2u2nW8 — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) December 30, 2021

اقرأ أيضًا..

فيديو | مفاجأة .. حمد الله عرض نفسه على الهلال مرتين وتم رفضه!

حمدالله مع الاتحاد ... بين مصيري بالوتيلي وإبراهيموفيتش مع ميلان

فيديو | البرازيلي يفعلها في التدريبات .. جروهي لا يزال عقدة عبد الرزاق حمد الله