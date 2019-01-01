خبير تحكيمي: هدف إنبي المحتسب غير صحيح أما الملغي فسليم

الأهلي فاز على الفريق البترولي، وحكم اللقاء ألغى هدف التعادل للأخير

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أوضح الخبير التحكيمي أحمد الشناوي أن هناك خطأين تحكيميين وقعا اليوم خلال مواجهة الأهلي وإنبي، مؤكدًا أنها أخطاء واردة.

المارد الأحمر حقق الفوز على الفريق البترولي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الـ13 بالدوري المصري الممتاز.

وشهد الوقع الضائع من المباراة تسجيل رامي صبري هدفًا برأسه في مرمى الأحمر إلا أن حكم الراية قرر إلغائه بداعي التسلل.

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وقال الشناوي، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "هدف إنبي الملغي صحيح، لحظة لعب الكرة، اللاعب كان غير متسللًا، لكن بعد خروج الكرة كان متسللًا، وما يحاسب عليه اللاعب هو لحظة اللعب، هي لعبة صعبة والعامل البشري لا يتمكن من احتسابها، لكنه هدفًا صحيحًا".

وأضاف: "أما هدف إنبي الذي احتسب فهو غير صحيح، لأن الحكم احتسب خطأ ضد الأنجولي جيرالدو؛ لاعب الأهلي، على الرغم من أن لاعب إنبي هو من دفع الأنجولي أولًا ثم قام الأخير بعرقلته بعدها، وكان من المفترض أن يحتسب الحكم الخطأ الأول على لاعب إنبي، لكنه لم يلحظ الخطأ".

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الخبير التحكيمي اختتم: "قصدت من هذين الخطأين أن أوضح أن مثلما يمكن أن يلغى هدف لفريق، فقد يستفاد من خطأ أخرى، الأخطاء التحكيمية واردة في كرة القدم".

يذكر أن الفوز رفع رصيد الأهلي للنقطة 36 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة 21 في المركز الـ13.