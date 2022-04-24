خبر سعيد .. تحديد موعد عودة حجازي للمشاركة مع الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن موعد عودة المصري أحمد حجازي؛ مدافع فريق نادي الاتحاد، للمشاركة بشكل طبيعي مع فريقه، بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

لماذا غاب حجازي الفترة الماضية عن الاتحاد؟

حجازي يعاني من إصابة بتمزق في العضرة الضامة، وهو الأمر الذي جعله يغيب عن الملاعب الفترة الماضية.

حجازي تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده ببطولة كأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي جعله لم يستطع استكمال البطولة رفقة الفراعنة.

وتعرض حجازي للإصابة في مباراة مصر أمام المغرب في دور الربع نهائي ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

موعد عودة حجازي للمشاركة مع الاتحاد

كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، عن عودة أحمد حجازي مدافع الاتحاد إلى الملاعب من جديد في مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، المقرر لها 15 مايوم المقبل.

حجازي سيعود في مباراة مهمة للغاية أمام الهلال، والتي قد تكون مفتاح التتويج ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنتظر إدارة الاتحاد عودة حجازي إلى مدينة جدة، من أجل بدء المرحلة الثالثة والأخيرة من برنامجه التأهيلي، والمعد له مسبقًا.

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