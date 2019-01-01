خبر سار لميسي | إيقاف مبابي 3 مباريات في الدوري الفرنسي

تعرف على عقوبة نيمار ومبابي في الدوري الفرنسي

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عقوبة كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، لاعبا باريس سان جيرمان، بعد ما بدر منهما في مباراة رين بنهائي كأس فرنسا.

مبابي تعرض للطرد المباشر بعد تدخل عنيف على لاعب رين بينما اعتدى نيمار على أحد المشجعين.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيان رسمي: "بعد الاجتماع مساء الخميس، 2 مايو، قررت لجنة العقوبات النظر لما جرى في نهائي الكأس بين باريس سان جيرمان وستاد رين يوم السبت 27 أبريل".

وتابع: "قررنا معاقبة مبابي بالإيقاف لمدة 3 مباريات وفتح التحقيق فيما يتعلق بسلوك نيمار عقب اللقاء".

وبحسب "فرانس فوتبول" الفرنسية، فإن مبابي لن يشارك أمام نيس وأنجييه فقط لكونه غاب عن لقاء مونبيليه وسوف يخوض لقائي ديجون وستاد ريمس.

جدير بالذكر أنّ مبابي لم يلعب مباراة مونبيليه بسبب البطاقة الحمراء، كما أنّه ينافس ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، على جائزة الحذاء الذهبي.

رسميًا.. إيقاف كليان مبابي 3 مباريات بعد تعرضه للطرد في مباراة باريس سان جيرمان ورين بنهائي كأس فرنسا، اللاعب يغيب عن 3 مباريات من 4 جولات متبقية في الدوري الفرنسي ✋



▪️يُذكر أن مبابي ينافس ميسي على الحذاء الذهبي حيث سجل الأرجنتيني 34 هدفًا بينما سجل الفرنسي 30 هدفًا ⚽️ pic.twitter.com/72zZnGHjR9 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 3, 2019

وسجل مبابي 30 هدفًا في الدوري الفرنسي مقابل 34 لصالح ميسي في الليجا، ولن يستطيع صاحب الـ 20 عامًا سوى خوض لقاء واحد فقط في البطولة.

برشلونة حصد لقب الدوري الإسباني رسميًا ومتبقي له 3 مباريات إلا أنّه من المتوقع إراحة ميسي خاصة في ظل مواجهات برشلونة في دوري أبطال أوروبا.