خبر سار لباريس سان جيرمان.. ماركو فيراتي يعود للتدريبات

بعد إصابة نيمار.. فيراتي يعود إلى تدريبات باريس سان جيرمان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان إن النجم الإيطالي ماركو فيراتي قد عاد لتدريبات الفريق الجماعية وأصبح جاهزًا للمشاركة.

وكان فيراتي قد عانى من التواء في الكاحل، اعتقد على إثره البعض أنه سيغيب عن الملاعب لفترة طويلة نظرًا لخطورة الإصابة التي اتضح أنها لم تكن كذلك.

وبخصوص ذلك، أعلن توماس توخيل أن فيراتي قد بدا جاهزًا في التدريبات الأخيرة، وأن قرار مشاركته في مباراة رين غدًا الأخد لا زال خيارًا مطروحًا.

وسيلعب باريس سان جيرمان أمام رين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الفرنسي، وهي مباراة صعبة حسب ما قال توخيل كذلك.

وبخصوص باقي اللاعبين قال توخيل: "كيمبيمبي بحالة جيدة، لقد أصبح جاهزًا هو الآخر وتعافى من الإصابة التي كانت قد ألمت به مؤخرًا.

يذكر أن النجم البرازيلي نيمار كان قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الكاحل، ومن المرجح أن تصل فترة غيابه عن الملاعب إلى 3 أشهر.