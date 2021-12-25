خان العهد .. حكم قضائي بحق ستوريدج بسبب كلبه!

طالب القضاء الأمريكي مهاجم منتخب إنجلترا السابق، دانيال ستوريدج بدفع 30 ألف دولار، لرجل عثر على كلبه المسروق.

القصة تعود إلى يوليو 2019، عندما اقتحم لصوص منزل اللاعب الإنجليزي في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة، وسرقوا بعض من متعلقاته ومعها كلبه الخاص "لوتشي".

ووقتها عرض ستوريدج مكافأة لمن يعيد إليه كلبه، حيث كتب حينها: "سأدفع أي شيء، أنا جاد للغاية، أريد أن يعود كلبي".

لماذا سيدفع ستوريدج هذا المبلغ؟

بعد فترة، عثر مغني راب أميركي يدعى فوستر واشنطن على كلب ستوريدج، ونشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي متسائلًا: "هل هذا لوتشي، دانيال ستوريدج".

لكن يبدو أن لاعب بيرث جلوري الأسترالي حاليًا، ماطل في الوفاء بتعهده، مما دفع واشنطن للجوء إلى القضاء الذي أمر ستوريدج أخيرُا بدفع 30 ألف دولار للموسيقي.

ماذا قال واشنطن؟

وقال واشنطن في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي": "عندما وجدت الكلب اعتقدت أن حياتي ستكون أفضل"، بعد الحصول على المكافأة التي رصدها اللاعب، حيث أن ستوريدج خرج وقال إنه "ممتن للغاية" للأشخاص الذين "يرفعون الوعي".

وأضاف أنه " شعر بخيبة أمل"من ستوريدج إثر تهربه من الدفع.

وبعد الحكم قال واشنطن: "آمل أن يدفع وألا يحاول استئناف الحكم. أنا متحمس ولا أصدق أن الحكم صدر".

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