خاميس رودريجيز: ريال مدريد سيقرر مستقبلي

اللاعب قريب من نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

تحدث خاميس رودريجيز، نجم كولومبيا، عن مستقبله، وأكد أن الأمر ليس بيده، وأن ريال مدريد هو من سيقرر ماذا سيحدث.

رودريجيز ارتبط بالانتقال إلى صفوف نابولي بقوة في الأسابيع الماضية، قبل أن تذكر التقارير أن أتلتيكو مدريد دخل على الخط.

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وقال رودريجيز للإعلام بعد لقاء بلاده مع تشيلي في كوبا أمريكا: "المستقبل؟ لا أعرف، أملك 20 يوماً للتفكير، ولكن الأمر يعتمد على ريال مدريد".

وأضاف: "هناك أشخاص داخل ريال مدريد هم من يقررون تلك الأمور، ليس بيدي فعل أي شيء حيال الأمر".

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وعاد رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد بعد رفضه الاستمرار في صفوف بايرن ميونخ الذي لعب معه معاراً الموسمين الماضيين.

وشارك رودريجيز فجر السبت في خسارة كولومبيا بركلات الترجيح أمام تشيلي بربع نهائي كوبا أمريكا.