خاميس رودريجيز: أردت الرحيل عن ريال مدريد، وسعيت للانضمام لمانشستر يونايتد

خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد يؤكد إنه سعى للرحيل عن صفوف الفريق الملكي ويتحدث عن حلمه باللعب لمانشستر يونايتد.

كشف النجم الكولومبي خاميس رودريجيز لاعب فريق ريال مدريد عن تفاصيل رغبته في الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها رودريجيز لصالح البرنامج الخاص بريو فيرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق، وتطرق خلالها عن أمله في تمثيل الشياطين الحمر.

وقال خاميس: "في الصيف الماضي جاء لي عرضًا من أحد الأندية، لا أريد أن أفصح عن اسمه لكن كنت أريد الرحيل في ذلك الوقت".

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وأردف: "جاء لي ذلك العرض ولم يكن من الممكن أن أرحل في ذلك الوقت لذلك بقيت في صفوف ريال مدريد بسبب بعض الظروف، ليس لأنني أردت ذلك، فقد كنت أعلم أنني لن ألعب كثيرًا هنا".

وأكمل: "هنا أنا أتعلم في كل يوم، وأتمنى أن أستطيع اللعب بشكل أكبر في الفترة المقبلة، أنا واثق في قدرتي الفنية وموهبتي وفي عملي المستمر كل يوم".

وتطرق للحديث عن المفاوضات السابقة مع مانشستر يونايتد: "كان هناك بعد الحديث، ووكيلي جورج مينديش لديه علاقات رائعة مع النادي بشكل عام".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد ربطت خاميس رودريجيز بالرحيل عن صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية.