خالد مرتجي يغادر اجتماع اتحاد الكرة بسبب رئيس الزمالك

اعتراضًا على تواجد رئيس نادي الزمالك، الأهلي يرفض حضور اجتماع اتحاد الكرة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

غادر خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع أندية الدوري مع اتحاد الكرة، لمناقشة أزمة المباريات المؤجلة والملاعب، بسبب تواجد رئيس نادي الزمالك.

وكان ناديي الزمالك وبيراميدز اعترضا على تراكم المباريات المؤجلة للنادي الأهلي، وطالبوا بخوض جميع مبارياته خلال الفترة المقبلة.

خالد مرتجي اعترض على تواجد رئيس الزمالك، والمعاقب من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بعدم ممارسةأي نشاط يتعلق بكرة القدم.

المدير الفني الأرجنتيني لـ @pyramidsfc يتحدث عن آماله في الدوري المصري هذا العام. 🗣️ pic.twitter.com/k1XqGfn7Dx — جول مصر (@goaleg) February 6, 2019

اتحاد الكرة دعا 18 ناديًا بالدوري، من أجل منافشة الأزمات الأخيرة التي حدثت في الدوري، بسبب المؤجلات والملاعب التي سيتم إغلاقها استعدادًا لكأس أمم إفريقيا 2019.

وكان اتحاد الكرة قد أكد على أن تواجد رئيس الزمالك في اجتماع اليوم ليس مخالفًا، لأنها جلسة ودية وليست رسمية.

الاتحاد الإفريقي كان قد اتخذ قرارًا بمنع رئيس الزمالك ممارسة أي نشاط رياضي، بعد التعدي باللفظ على أحمد أحمد رئيس الكاف، والسكرتير العام للاتحاد الإفريقي عمرو فهمي.